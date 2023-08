Mãe de Larissa Manoela tem crise emocional durante entrevista

Uma semana após Larissa Manoela declarar que rompeu com os pais e abriu mão do seu patrimônio estimado em R$ 18 milhões, a mãe da artista, Silvana Taques, passou mal durante entrevista que concedeu ao SBT, segundo o site Notícias da TV.



Durante a entrevista, Silvana negou todas as acusações feitas pela filha, mas teve crise emocional e precisou beber água com açúcar para se acalmar. “Foi muito chocante ouvir tudo o que eu ouvi”, disse a mãe de Larissa Manoela, sobre a entrevista concedida pela filha à Globo no último domingo, 13.

Na entrevista da Globo, Larissa Manoela afirmou que, mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava e quantos bens tinha, o que a fez questionar os pais. Silvana disse não entender por que Larissa Manoela deu toda a sua fortuna a ela e ao marido, que é pai da artista.

“A gente não quer. Ela sabe que eu nunca quis ficar com o dinheiro dela”, disse Silvana na entrevista ao SBT, que vai ao ar nesta segunda-feira, 21.