Morre Tony Goes, roteirista do "Video Show" | A TARDE

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 15, aos 63 anos, o jornalista Tony Goes. O comunicador faleceu devido às complicações de um câncer de intestino que ele lutava há três anos.

As informações foram confirmadas à Folha de S. Paulo, veículo para o qual ele trabalhava com televisão e cinema. De acordo com o irmão Zico Goes, o profissional sofreu uma falência hepática em decorrência do tumor.

Com um rico currículo na TV, Tony Goes foi roteirista de alguns quadros do extinto Video Show, da TV Globo, e escreveu séries como “Santo de Casa”, série de comédia da TV Bandeirantes, e “12 Moedas”, de investigação, do canal fechado HBO.

Tony Goes deixa o marido Herbert Richers Jr, com quem era casado há mais de 30 anos. A morte aconteceu sete meses após ele perder a mãe, em julho de 2023. Na época, ele chegou a escrever o obituário de Maiza Amaral no veículo que trabalhava.