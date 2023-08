Multishow abre investigação interna após denúncias de roteiristas

O Multishow anunciou nesta quinta-feira, 24, a abertura de um processo de investigação interna para apurar as denúncias feitas por roteiristas. Os profissionais acusaram a equipe de violência psicológica e desrespeito.

"O Multishow está acompanhando atentamente o caso de roteiristas do Vai Que Cola que vieram a público relatar problemas de relacionamento com colegas de equipe e com o elenco do programa", disse a emissora, em nota.

No comunicado, o Multishow afirmou que desde que tomou conhecimento da situação, a produtora Fábrica, responsável pela produção, e as equipes da Globo responsáveis pelo conteúdo deram início a um processo de escuta com as lideranças criativas do programa, com o elenco e com os profissionais que relataram supostas situações de abuso.

"O Código de Ética da Globo estabelece que situações de discriminação e assédio não são toleradas. Quando denúncias desta natureza chegam ao conhecimento do canal, elas são devidamente apuradas e, conforme o caso, são feitos ajustes de processos e outras medidas corretivas".

Confira a íntegra da carta aberta dos profissionais.