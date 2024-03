Novo rim de Faustão ainda não funciona; apresentador segue internado | A TARDE

Depois de passar por um transplante de rim em fevereiro, o apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, segue se recuperando no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. No entanto, conforme a sua equipe, apesar de o procedimento ter sido bem-sucedido, o comunicador, de 73 anos, ainda aguarda o funcionamento do órgão transplantado.

Ao longo desta semana, o apresentador foi submetido ao processo de embolização para resolver questões linfáticas que estavam contribuindo para o atraso da sua recuperação.

Faustão foi submetido ao transplante renal na manhã do dia 26 de fevereiro, também no Hospital Albert Einstein. Segundo informações da equipe médica, Faustão deu entrada na unidade de saúde um dia antes para os preparativos do procedimento, em decorrência do agravamento de uma doença renal crônica.

Os problemas renais se agravaram após um episódio de insuficiência cardíaca enfrentado pelo apresentador, que ocorreu em agosto de 2023, quando Faustão foi hospitalizado em 5 de agosto e, posteriormente, submetido a um transplante de coração no dia 27 do mesmo mês.

Em um intervalo de apenas seis meses, Faustão passou por dois transplantes de órgãos.