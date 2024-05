Polêmica! Gabriela Duarte revela desprezo da Globo por Regina Duarte | A TARDE

Gabriela Duarte usou as redes sociais para criticar a Rede Globo pelo documentário "Tributo: Manoel Carlos". A atriz questionou a falta da participação de sua mãe, Regina Duarte, no projeto, uma vez que a veterana fez parte de obras importantes do autor.

Regina Duarte interpretou três Helenas do autor, personagem marcante nas novelas do dramaturgo. Em seu perfil no Instagram, Gabriela acusou a emissora de tentar inviabilizar a história feita pela ex-secretária da Cultura.

"A Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou sua dramaturgia a se tornar imbatível. Suscita ainda a impressão de hostilidade gerada entre extremos do espectro político. Esse apagamento (mal) disfarçado da artista provoca um ruído desnecessário que afeta a imagem da emissora", detonou.

Para Gabriela, a exclusão do especial tem motivação política. "O ativismo ideológico de Regina Duarte, ainda que gravemente equivocado segundo o julgamento de parte do Brasil, não é mais importante do que sua contribuição à televisão", completou.

Leia mais

Globo transmitiu show de Madonna com atraso de 12 minutos; entenda

Juliana Paes recria Maya de "Caminho das Índias" em trend de maquiagem

Publicações relacionadas