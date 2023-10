Portiolli agradece Huck por homenagem ao 'Domingo Legal' no 'Domingão' | A TARDE

Celso Portiolli dedicou um momento do 'Domingo Legal' neste domingo, 15, para agradecer ao apresentador Luciano Huck pela homenagem feita ao programa antes apresentado por Gugu Liberato no Domingão com Huck.

No domingo, 8, o filho de Gugu e o de Faustão participaram da batalha do Lip Sync. Em determinado momento, os homenageados por João Silva e João Augusto eram anunciados por meio de vídeos antigos dos próprios pais em seus respectivos programas.

Além disso, o programa também reconstruiu simbolicamente os programas de Fausto Silva e o de Gugu Liberato.

"Quero mandar um abraço pro Luciano huck e também pro Domingão pela homenagem que vocês fizeram ao Domingo Legal", iniciou Portiolli.

"Aquele quadro muito bacana com o João Silva [filho de Faustão] e também com o João, filho do Gugu, o João Augusto. Foi muito bacana, muito legal. Parabéns. Adoramos aqui a homenagem ao Domingo Legal. Beijão carinhoso pra vocês aí".

Na última semana, o SBT já havia agradecido à Globo pela homenagem. "Ai, meu coração! Ficou muito lindo, Glô", comentou o perfil da emissora de Silvio Santos.