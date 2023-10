SBT elogia Globo após homenagem a Gugu Liberato: “muito lindo” | A TARDE

O Domingão com Huck deste domingo, 8, fez uma viagem pela memória da televisão brasileira. O programa foi marcado pela homenagem às carreiras dos apresentadores Fausto Silva, o Faustão, 73 anos, e Gugu Liberato, morto em 2019, durante a Batalha do Lip Sync, que contou com a presença dos filhos dos dois comunicadores.

João Guilherme Silva e João Augusto Liberato, filhos de Faustão e Gugu Liberato, respectivamente, duelaram no quadro e movimentaram as redes sociais. João Liberato dublou "Pintinho Amarelinho", em homenagem ao pai, e o hit "A Dor Desse Amor", do grupo KLB, ao lado da própria banda.

Já João Silva apostou em "Fogo e Paixão", hit do cantor Wando, e "Meteoro", de Luan Santana. A última apresentação contou com a presença de Aline Campos, bailarina que estreou a carreira ao lado de Faustão.

Além das performances, o programa também fez uma espécie de Arquivo Confidencial com os jovens. João Augusto se emocionou ao ver fotos junto com Gugu e com o depoimento da tia, Aparecida: “é muita saudade lembrar do meu pai”, disse ele, chorando.

João Silva também foi às lágrimas com um vídeo gravado por Faustão. “O João tem um belo caminho pela frente, é só ter essa calma, esse foco”, disse o apresentador.

Agradecimento

Concorrente histórica da Globo, sobretudo no horário dominical, o SBT celebrou a homenagem à Gugu. O apresentador foi um dos maiores nomes da emissora e apresentou o "Domingo Legal".

"Ai, meu coração! Ficou muito lindo, Glô", comentou o perfil do SBT na postagem do perfil do Domingão com Huck que trazia um trecho da apresentação de João Augusto dublando o hit "Pintinho Amarelinho".

O SBT voltou a elogiar a Globo em outra postagem do Domingão que recriou o palco do Domingo Legal no dia em que Gugu recebia o grupo KLB. "Viva Gugu Liberato! João Augusto arrasou demais! O domingo ficou ainda mais legal".