Programa do Chacrinha tem direitos comprados e pode voltar em 2024 | A TARDE

O ex-diretor de grandes emissoras brasileiras Antônio Zimmerle, comprou os direitos para obter, por meio de sua empresa, a AZ Planning e deve trazer de volta ao ar, em 2024, o programa Chacrinha.

Segundo informações da Revista Veja, o programa, eternizado por José Abelardo Barbosa de Medeiros (1917-1988), um dos maiores apresentadores da TV brasileira no século XX, terá a apresentação de Stepan Nercessian, que já interpretou o apresentador no cinema e na TV. O filho do apresentador, Leleco Barbosa, será o diretor-geral do programa.

Ainda conforme informações, o objetivo com a retomada é misturar o Cassino da Chacrinha e a Discoteca do Chacrinha — programas que fizeram sucesso na TV Tupi, TV Paulista, TV Rio e TV Excelsior, além da Globo .

Não foi definido o canal que vai transmitir a atração, mas a previsão é de que a estreia seja em fevereiro do próximo ano. Zimmerle afirma estar montando uma equipe para o projeto e deseja que a atração ocupe o sábado à tarde do SBT, da Record ou da Band.

"A TV brasileira precisa de alegria, de sorriso. Não temos mais um grande apresentador no ar. Fausto Silva e Silvio Santos já se aposentaram. A família tem que rir um pouco, por isso estou apostando nesse projeto. Quem não lembra dos bordões do Chacrinha?", disse Zimmerle à revista.