Quadro do SBT vira caso de Justiça e Patrícia Abravanel é processada

Quadro "Em Nome do Amor" recentemente voltou a fazer sucesso nas redes sociais - Foto: Reprodução | SBT

O quadro "Em Nome do Amor", exibido pelo SBT, recentemente voltou a fazer sucesso nas redes sociais. No entanto, nem todos os participantes gostaram dessa história, e uma delas levou a questão para a Justiça.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, Patrícia Abravanel, o Facebook e dois perfis do Instagram foram processados por Erica Cristina Fontes Valentim, que já participou do quadro no passado e viu sua participação ser divulgada na internet. A questão é que, na época, ela era menor de idade.

No processo, Erica alega ter feito contato com as páginas para que excluíssem o vídeo, mas sem muitos retornos; apenas a “Nostalgia 900 e Bolinha” e o perfil “Guia de Niterói” seguiram o pedido.

Patrícia Abravanel, com planos de resgatar o quadro, também postou o vídeo onde Erica aparece. Em um ofício, a mulher alegou estar sofrendo com as consequências da divulgação das imagens.

De acordo com os danos alegados, Érica pediu a exclusão imediata das publicações. Além da liminar, solicitou a citação de todos os réus para que apresentem sua defesa. A indenização por danos morais ficou em R$ 50 mil.

Confira o post polêmico