Rachel Sheherazade se emociona com final de reality

Rachel agradeceu o apoio do público ao longo do programa - Foto: Reprodução | Record TV

Apresentadora do reality show ‘A Grande Conquista’, da Record, Rachel Sheherazade falou sobre a experiência e expressou sua gratidão aos espectadores durante a final do programa, que aconteceu na noite dessa quinta-feira, 19, e teve Kaio como vencedor.

Emocionada, Rachel agradeceu o apoio do público ao longo do programa. “Agora quero falar aqui com você, meu querido público. Só posso agradecer cada palavra de incentivo, cada torcida, cada gesto de carinho que recebi ao longo dessa jornada”, iniciou.

Além disso, a apresentadora pontuou que é uma iniciante. “Sou apenas uma iniciante, uma aprendiz nessa vida. Sem dúvida, foi muito importante ter o apoio de vocês”, continuou.

“Foi emocionante viver tudo isso aqui com toda a equipe, todo esse elenco maravilhoso. Quero agradecer demais a essa casa, Record, por ter me dado esse presente maravilhoso”, concluiu.