Rede Globo cogita emplacar 'Super Manhã' no lugar do 'Encontro'

As fofocas tomaram conta dos corredores da TV Globo após o possível fim do 'Encontro'. A emissora cogita a possibilidade de tirar o programa do ar, devido às constantes tretas envolvendo os apresentadores Patrícia Poeta e Manoel Soares. Mas, se avexe não, se isso realmente acontecer, não será antes de dezembro deste ano, devido aos contratos comerciais.

Segundo o portal EMOFF, a Globo estuda a possibilidade de implantar uma 'Super Manhã' no próximo ano. A ideia é fazer um programa só, seguindo os moldes do 'Good Morning American', algo parecido com o que a Record já faz com o 'Hoje em Dia'.

A atração teria seis apresentadores e cada um deles apresentaria um quadro diferente. Um dos nomes cotados internamente é o de Ana Maria Braga, uma vez que tirando o 'Mais Você' do ar por conta da 'Super Manhã', a emissora ficaria desfalcada das entrevistas da apresentadora com os eliminados do BBB. O bate-papo de Ana Maria com os ex-brothers costuma repercutir muito e render no quesito audiência, proporcionando ainda mais relevância ao reality.

A apresentadora Fátima Bernardes foi cogitada devido ao apelo comercial nas manhãs da emissora, além do fato de dificilmente ter seu nome envolvido em polêmicas. Outro fator que fez o nome dela rolar nas conversas foi o fato de o 'The Voice', programa que ela está apresentando, estar tendo a pior audiência da história com ela.

Por fim, enquanto não bate o martelo sobre as possíveis mudanças na grade de suas manhãs, o 'Encontro' continua no ar sob o comando de Patrícia Poeta e, em breve, Manoel Soares deve deixar a atração. A emissora quer dar ao jornalista um programa para chamar de seu. A ideia é que ele assuma o comando do 'Na Moral' e deixe o 'Encontro' sendo “promovido”. Em suas temporadas anteriores, o 'Na Moral' era apresentado por Pedro Bial.