"Renascer": quem são as atrizes e atores baianos da novela? | A TARDE

Um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, a novela "Renascer", retornou às noites dos telespectadores nesta segunda-feira, 22. A trama, que narra a história de José Inocêncio, um homem obstinado e destemido, se desenrola na cidade de Ilhéus.

Em meio a diversos mistérios, a história acompanha a trajetória de um homem que ressurge após um pacto aos pés de um jequitibá. É José Inocêncio, vivido por Marcos Palmeiras e Humberto Carrão. Além das estrelas, quem também completa o quadro são nomes como Maria Fernanda Cândido, Juliana Paes, Antonio Calloni e tantos outros 'figurões' do panteão global.

Mas quem são os atores e atrizes baianos da produção? Veja abaixo:

Fabio Lago

Nascido em Ilhéus, interior da Bahia, este profissional é um renomado ator, produtor e diretor brasileiro. Iniciou seus estudos teatrais aos 16 anos, marcando o início de uma carreira que teve seu pontapé inicial em 1986, na peça "Pluf, O Fantasminha". Sua ascensão nacional veio ao interpretar o traficante Cláudio no aclamado filme "Tropa de Elite", enquanto na televisão conquistou reconhecimento ao dar vida ao personagem Fabiano na novela "Caras & Bocas". Além disso, destacou-se em produções como "Regra do Jogo" (2015), "Cheias de Charme" (2012) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017).

Em Renascer, o ator desempenhará o papel de Venâncio, capataz do Coronel Belarmino. Venâncio é retratado como um homem rústico, impondo temor por onde passa. Dentro de casa, suas vontades são inquestionáveis, levando Maria Santa a viver quase como uma prisioneira em sua própria residência, já que o pai a proíbe de sair. Mantendo um olhar vigilante sobre a filha, ele busca "preservá-la" dos supostos pecados do mundo exterior. Sua vida, antes simples e feliz, sofreu uma reviravolta quando Venâncio se viu obrigado a expulsar a filha mais velha, Marianinha, de casa, ao descobrir que ela estava grávida de um pai desconhecido.

Ana Cecília Costa

Ana Cecília Costa, originária de Jequié, interior da Bahia, se formou no curso livre de teatro pela Universidade Federal da Bahia. Sua carreira abrange diversos trabalhos em novelas, filmes, séries e teatros. Na Globo, destacou-se em produções como "Órfãos da Terra" (Missade), "Joia Rara" (Gaia), "Cordel Encantado" (D. Virtuosa) e "Amor Perfeito" (Verônica).

Em "Renascer", Ana Cecília interpretará Morena, uma das moças da casa de Jacutinga, famoso bordel da região. Após deixar essa vida, ela se casa com Deocleciano e torna-se uma segunda mãe para João Pedro, caçula de José Inocêncio, cuidando dele após a morte de Maria Santa.

Edvana Carvalho

Edvana Carvalho, atriz soteropolitana, iniciou sua carreira teatral em uma escola pública de Salvador e é graduada em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Participou do Bando de Teatro Olodum e ficou imortalizada em "Ó Paí, Ó", como Lúcia. Também esteve em "Os Homens São de Marte… E é pra Lá que Eu Vou!", e "Beleza da Noite". Em novelas, destacou-se em "Malhação" e "Pega-Pega".

Em "Renascer", Edvana será Inácia, uma cozinheira habilidosa e sensitiva, cujas premonições salvam a vida do 'coronelzinho'. Mãe de Ritinha, mantém as rédeas curtas sobre ela e é o ponto de união da família de José Inocêncio ao longo dos anos.

Evaldo Macarrão

Evaldo Macarrão, natural de Salvador, desenvolveu seu interesse por teatro através do CRIA (Centro de Referência Integral de Adolescentes). Iniciou como ator interpretando Pirulito no filme "Capitães de Areia" e posteriormente desempenhou o papel da versão mais jovem do Pajé Murici em "A Grande Família". No elenco do Zorra entre 2019 e 2020, também participou das séries "Humor Negro" e "O Bar do Gogó" no Multishow.

Em "Renascer", Evaldo interpretará Jupará, um mateiro conhecedor de plantas e árvores na fazenda de José Inocêncio. Ao lado de Deocleciano, Jupará contribui para o manejo bem-sucedido das roças de cacau. Um homem trabalhador e tímido, esforça-se para conquistar Flor, uma das moças da casa de Jacutinga.

Samantha Jones

Samantha Jones, nascida em Salvador, iniciou seus estudos em artes cênicas no Senhor do Bonfim e mudou-se para o Rio em 2016 para cursar arte cênica na Unirio. Sua carreira começou na novela "Um Lugar ao Sol", com destaque para sua personagem Ciça em "Todas as Flores". Além de atriz, Samantha é cantora e compositora.

Em "Renascer", ela interpretará Zinha, filha de Jupará e Flor, criada como irmã para João Pedro. Zinha, ao lado do melhor amigo, domina a lida do cacau e encontra em Morena e Deocleciano suas grandes referências após a morte de seu pai, lidando tardiamente com assuntos do coração.

Breno da Matta

Breno da Matta, natural de Ubatã, Região Cacaueira da Bahia, é formado em Farmácia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atuou como farmacêutico antes de estudar teatro na escola de atores de Wolf Maya, na Escola de Teatro Célia Helena, e na SP Escola de Teatro. Estreou como ator na série Justiça 2, do Globoplay.

Em "Renascer", Breno interpretará o Pastor Lívio, líder religioso com pensamentos progressistas e engajado com as lutas sociais. Diferentemente da versão de 1993, agora ele será um pastor, incomodando os poderosos da região com suas ideias progressistas.

Assim como “Pantanal”, Renascer é uma novela escrita por Bruno Luperi baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Gustavo Fernandez, direção geral de Pedro Peregrino e direção de Alexandre Macedo, Walter Carvalho, Ricardo França e Mariana Betti. A produção é de Betina Paulon e Bruna Ferreira e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.