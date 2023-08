"Se precisar, quebro outro dente”, diz mãe de Larissa sobre agressão

A cada dia a história de Larissa Manoela com os pais ganha novo episódio. Dessa vez, o conflito da atriz com a mãe, Silvana Taques, ultrapassa os limites da discussão e parte para ataque físico. Silvana teria desferido um tapa no rosto da filha, quebrando um dente da frente de Larissa.

Uma pessoa próxima à família disse que a situação teria acontecido em 2017, quando Larissa Manoela tinha 16 anos. A atriz teria dito à mãe que ela era a única que trabalhava em casa.

Ao ouvir isso, Silvana teria agredido a filha. Na ocasião, a atriz já estava arrumada para participar do programa “Vai, Fernandinha”, apresentado por Fernanda Souza, de acordo com coluna do jornal Metrópoles.

Por causa da agressão, Larissa precisou cancelar a gravação e ir ao dentista. Depois, a artista chegou a remarcar a gravação e participou do programa de Fernandinha Souza em outra ocasião.

Ainda segundo a pessoa próxima a família da atriz, a mãe de Larissa costumava bater na filha. Em duas vezes, quebrou um dente da frente da artista depois de não gostar de uma resposta dada por ela.

De acordo com a mesma pessoa, Silvana não se arrepende do que fez. Muitas pessoas do círculo social da família sabem do episódio, que sempre foi contado por Silvana. Em uma das vezes, ela foi questionada sobre arrependimento, e a resposta teria sido: “Não, e, se precisar, eu quebro outro dente”.

Controle do celular e das redes sociais

Conforme informado pela pessoa ligada a família, Silvana também monitorava o celular de Larissa Manoela. Para tentar saber o que a filha tinha no celular, Silvana desbloqueava o aparelho colocando o dedo de Larissa na leitura de biometria enquanto a filha dormia.

Com as redes sociais era a mesma coisa. Larissa deslogou o Instagram do celular da mãe. Para voltar a ter o controle sobre a rede da filha, Silvana inventou uma desculpa para as pessoas que trabalham com a atriz, afirmando que precisava falar com uma marca pelo Instagram.

Silvana teria acessado a rede social da filha durante meses, sem o conhecimento de Larissa Manoela. A mãe lia todos os directs e, às vezes, respondia mensagens, se passando pela atriz.