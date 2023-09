Sem trabalhar, motorista que atropelou Kayky Brito pede ajuda na web

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, de 41 anos, que, segundo a polícia carioca, atropelou o ator Kayky Brito na madrugada de sábado, 3, foi às redes sociais para pedir ajuda. De acordo com o profissional, desde o acidente, ele se encontra impossibilitado de retornar ao trabalho e sem dinheiro para arcar com os custos do conserto do veículo, que ficou danificado após o acidente.

Diones abriu uma vaquinha online. Desde então, o motorista já arrecadou mais de R$ 40 mil em apenas um dia. Nesta quinta-feira, 7, ele agradeceu as mensagens de apoio e falou que está torcendo pela recuperação do ator.

"Não tem sido dias fáceis, até para gravar esse vídeo não foi fácil, mas em reciprocidade eu tô aqui em gratidão. Não tenho conseguido dormir direito e estou torcendo muito para que o Kayky se recupere e volte para o seu filhinho. Eu também tenho filhos", disse.

Segundo Diones, o prejuízo do carro, um Fiat Cronos 2023, está avaliado em R$ 10 mil. Ele afirmou que o veículo é a sua única fonte de renda. "Essa vaquinha é para cobrir o prejuízo do meu carro, a franquia do seguro, a prestação do carro, a mensalidade do seguro, e despesas com meus filhos até o carro ficar pronto", contou.

Diones levava uma passageira e a filha dela quando o acidente aconteceu. Em depoimento à polícia, a mulher afirmou que o motorista não estava em excesso de velocidade.

Segundo as investigações da 16ª DP (Barra da Tijuca), o exame de alcoolemia apontou que o motorista não havia consumido bebidas alcoólicas. Ele acabou autuado por lesão corporal culposa.

Estado de Kayky

O último boletim médico de Kayky Brito, divulgado pelo Hospital Copa d'Or na quarta-feira, 6, aponta que o ator apresentou sinais de melhora evolutiva e passou por novos exames de tomografia.

Diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano, Kayky segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ficará sedado por 48h para se recuperar das cirurgias que passou.