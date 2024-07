Sergio Marone revela falta de pagamento: “Direito autoral não é favor”

- Foto: Reprodução | Record Tv

Intérprete de Ramessés em 'Os Dez Mandamentos', o ator Sergio Marone saiu em defesa de Mateus Solano, que acusou a Globo de não pagar direitos pelo reprise de 'Viver a Vida', no canal Viva.

LEIA TAMBÉM

Galã detona Globo por 'calote': "Direito autoral não é favor"



Ele se posicionou a favor da mudança da Lei 9.610/98, que regulamenta os direitos autorais no Brasil, e afirmou que não recebeu pelo reprise de novelas no streaming tanto pela Globo quanto pela Record.

"Eu e todos os atores [recebemos] proporcional ao salário que ganhávamos durante a produção. Justo, não? Dei meu sangue pelo Ramsés, talento, carisma.. Essa é a lei", disse ele, que seguiu.

"Só que no streaming da Record, pela lei, eles não precisam pagar nada! Entende? A lei precisa ser atualizada", defendeu Marone.

"No mundo todo, artistas ganham toda vez que uma obra de audiovisual é reexibida. O pessoal de Friends ganha até hoje! Ficaram milionários com o sucesso estrondoso da série no mundo inteiro. Merecido, já que contribuíram com talento, carisma e dedicação, para que a série se tornasse o sucesso que é. Justo, não? Direito de autor não é favor", afirmou.

Ele finalizou afirmando que a lei atual precisa, de fato, ser atualizada. "A Globo e a Record por exemplo, pagam tudo certo, dentro da lei. Mas a lei está desatualizada e precisa ser revista para garantir remuneração em todas as novas tecnologias que surgiram e surgirão. Simples assim. Direitos de autor".