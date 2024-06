Tiago Barnabé, a Narcisa da Eliana, será assistente de Celso Portiolli

- Foto: Reprodução

Tiago Barnabé, que interpreta a personagem "Narcisa", não acompanhará Eliana em sua nova empreitada e continuará no SBT e terá um novo companheiro de palco: Celso Portiolli.

A direção do canal já definiu que o humorista estreará no "Domingo Legal" em 21 de julho.

Conforme informações da coluna de Fábia Oliveira no portal Metrópoles, Tiago Barnabé participará do "Domingo Legal" ao lado de Portiolli, similarmente ao que fazia no programa de Eliana.

A personagem "Narcisa" continuará desempenhando um papel de destaque ao lado do apresentador.

Além de acompanhar Celso Portiolli, Barnabé terá um quadro próprio no "Domingo Legal". Neste segmento, o humorista realizará pegadinhas na casa de artistas. Segundo a jornalista, Tiago já gravou dois episódios para o novo quadro.

No mês anterior, surgiram rumores de que Tiago Barnabé poderia deixar o SBT. No entanto, a assessoria de imprensa da emissora confirmou a permanência do humorista, afirmando que "ele já tem o seu lugar reservado na emissora".