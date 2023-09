Tiago Leifert abre o jogo sobre estado de saúde da filha

O apresentador Tiago Leifert falou sobre o estado de saúde da sua filha, Lua, de 2 anos, fruto de seu casamento com a jornalista Daiana Garbin. A menina foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro que atinge os olhos. A pequena desenvolveu o quadro clínico com menos de um ano.

Leifert explicou que a filha está em fase de tratamento da doença. No entanto, ainda é cedo para afirmar que o quadro de saúde está "controlado", do ponto de vista médico.

"Ela está tratando ainda. A gente não considera em fase de controle, tecnicamente. Com criança é diferente. A gente segue muito em cima e com muito frio na barriga", contou o apresentador, em entrevista ao programa Pânico.

Infância



Leifert acrescentou que Lua tem uma infância dentro do possível da "normalidade", com uma rotina de estudo e brincadeiras. Ela já começou os estudos na escolinha, fazendo novas conexões e amizades dentro do espaço.