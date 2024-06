“Tudo em paz”, diz esposa de Tony Ramos sobre ator | A TARDE

A esposa do ator Tony Ramos, Lidiane Barbosa, atualizou o quadro de saúde do veterano, uma semana após ele ter passado por duas cirurgias no cérebro. Casada com o artista há 54 anos, ela afirmou que o homem está “tudo em paz”.

“Tony está em exames de imagens que fazem parte do pós-operatório, mas ele está bem, lendo, fazendo fisioterapia. Tudo em paz”, disse.

Aos 75 anos, Tony foi submetido a duas cirurgias no cérebro por conta de um sangramento intracraniano, no último dia 16 deste mês, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele foi encontrado apagado na cama pela esposa.

O ator recebeu alta na última sexta-feira, 24.

