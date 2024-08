VÍDEO: Idosa pega em parte íntima de Celso Portiolli ao vivo no SBT

Celso Portiolli foi pego de surpresa com atitude de senhora - Foto: Reprodução | SBT

Celso Portiolli enfrentou uma situação bem inusitada durante o Domingo Legal ao vivo. Neste domingo, 4, o apresentador acabou ficando sem graça quando uma idosa tocou em suas partes íntimas.

O momento ocorreu durante a interação do famoso com a plateia no quadro “Passo ou Repassa”. Em uma das dinâmicas, a plateia participou de uma brincadeira com garrafas.

Portiolli, então, chamou uma fã idosa que estava na plateia e foi pego de surpresa. Animada, a senhora fez várias declarações para o contratado do SBT.

Ele ficou empolgado com os comentários das fãs. "Eu sou apaixonada por esse gostoso", falou a senhora. Em tom bem humorado, Celso reagiu sinalizando para ela pegar uma das garrafas: "Então dá uma pegadinha na garrafa".

A idosa, porém, aparentemente entendeu que deveria pegar em suas partes íntimas. Ao ter órgão genital pego pela mulher, Celso Portiolli disparou: "Calma, para! Você é doida, mulher?".

"Pega a garrafa, ‘véia’ doida!", completou o animador de TV, que ainda deu R$100 para ela pelo acerto na dinâmica. “Não emociona muito que sobe… Ganhou R$ 100. Não vai gastar no tigrinho!”, ironizou o famoso.

Confira o vídeo: