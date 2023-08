Xuxa, Angélica e Eliana agitam web após apresentação marcante

As apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana foram responsáveis por um dos momentos mais marcantes do Criança Esperança da noite da última segunda-feira, 7, na TV Globo. O trio, que fez história entre o público infantil nos anos 1980 e 2000, realizou uma performance conjunta e desbloqueou a memória do público ao cantar o sucesso 'Lua de Cristal'.

As artistas começaram a se apresentar separadamente. Xuxa cantou a música 'Ilariê', Angélica trouxe o hit 'Vou de Táxi' e Eliana performou a canção 'Os Dedinhos'. As apresentações das artistas agitaram e emocionaram os internautas, anônimos e famosos, que usaram as redes sociais para enaltecê-las.

No Twitter, a atriz Taís Araújo postou uma foto com o trio e escreveu: "Minha lua de cristal tá gritando com todos os dedos no volante desse taxi". "Angélica, Xuxa e Eliana cantando seus maiores sucessos, em seguida Eliana fazendo esse discurso para finalizar com as 3 cantando Lua de Cristal JUNTAS. Meu Deus que momento!!! Tô chorando real. É minha infância! As maiorais que moldaram uma geração", disse outra usuária da rede social.

Vejas algumas das reações:

Minha lua de cristal tá gritando com todos os dedos no volante desse taxi 🌙🖐🏾🚕 pic.twitter.com/yv8EfNhXou — Taís Araujo (@taisdeverdade) August 8, 2023

Angélica, Xuxa e Eliana cantando seus maiores sucessos, em seguida Eliana fazendo esse discurso pra finalizar com as 3 cantando Lua de Cristal JUNTAS. meu Deus que momento!!! Tô chorando real. É minha infância! As maiorais que moldaram uma geração #CriancaEsperanca pic.twitter.com/RSd28ASdaN — bru secco (@worldsecco) August 8, 2023

Xuxa, Eliana e Angélica cantando Lua de Cristal. UM CROSSOVER DESSES. #CriançaEsperança pic.twitter.com/G2kumFaLK8 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 8, 2023

MINHAS MÃES! Xuxa, Angélica e Eliana se apresentam com o eterno hit "Lua de Cristal" no palco do #CriançaEsperança pic.twitter.com/hEXsG82Vfd — escutai (@escutai) August 8, 2023

Xuxa, Angélica e Eliana em um encontro MARA para cantar "Lua de Cristal" juntas! 🥹✨ #CriançaEsperança pic.twitter.com/kMsMt8TL7j — POPTime (@siteptbr) August 8, 2023

Kylie Minogue, Pink e Britney Spears - Lua de Cristal Live At Criança Esperança 2023 — DICERQUEIRA (@dicerqueira071) August 8, 2023

Rivalidade?

Durante a apresentação, Eliana desmentiu os boatos de rivalidade entre as artistas. De acordo com ela, "a vida toda, tentaram nos colocar como inimigas". "Não conseguiram. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade e pela irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade palavra que significa união entre mulheres", disse.

Eliana completou pedindo mais respeito. "Chega de competição, mais respeito, admiração. Sigamos em frente, na TV, de táxi ou de nave. Tomamos rotas diferentes, mas estamos sempre juntas, e juntas somos mais fortes. Que mulheres unidas podem ir muito mais longe".

Assista à apresentação:

🚨INÉDITO: Xuxa, Eliana e Angelica cantam Lua de Cristal no #CriançaEsperança



pic.twitter.com/Ki5q7Agurq — Dantas (@Dantinhas) August 8, 2023