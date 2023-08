Xuxa é processada e pode ter que desembolsar R$ 200 mil

A apresentadora Xuxa Meneghel está sendo processada em uma ação de indenização por danos morais por causa de uma publicação no Instagram. As informações são da coluna da Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A autora da ação, Fabricia Borborema Maurício, acusa a Rainha dos Baixinhos de postar uma foto dela, registrada em Minas Gerais, quando ela tinha apenas um ano de idade.

Atualmente ela tem 31 anos e alega não ter havido autorização para a foto, nem para que ela fosse publicada por Xuxa, que usou a imagem para anunciar uma turnê de retorno aos palcos após décadas de hiato.

Fabricia, que pediu uma indenização de R$ 200 mil, afirma que sua imagem foi associada a Sasha Meneghel com Luciano Szafir e isso teria causado desconforto, já que não é uma verdade. Além disso, ela disse que a foto foi utilizada com claros fins comerciais.

A mulher não solicitou que a imagem fosse excluída, mas pediu que Xuxa faça uma correção e informe que a foto não é de Sasha, mas sim sua. O pedido vai ser analisado pelo juiz.