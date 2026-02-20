Cursos gratuitos de dança abrem vagas em Salvador; saiba mais

Siga o A TARDE no Google

As inscrições do curso acontecem entre os dias 23 de fevereiro e 13 de março de 2026 - Foto: Divulgação

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) abriu inscrições para cursos gratuitos de dança em Salvador, com oferta de 80 vagas destinadas a diferentes faixas etárias e início das aulas previsto para 16 de março de 2026.

As inscrições acontecem entre os dias 23 de fevereiro e 13 de março de 2026 e devem ser realizadas presencialmente no Centro Social Urbano, localizado no Beco da Cultura, no bairro Nordeste de Amaralina. O atendimento ocorre em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, comprovante de residência, comprovante de matrícula escolar referente ao ano letivo de 2026 e uma foto 3x4.



No caso de menores de idade, a inscrição deve ser feita com acompanhamento de um responsável legal, além da apresentação do comprovante escolar que assegure que o horário das aulas não conflite com o período de estudos.

Cursos contemplam diferentes idades

Ao todo, serão disponibilizadas 80 vagas para o primeiro semestre de 2026, distribuídas entre quatro formações artísticas oferecidas pelo Núcleo de Extensão da Escola de Dança da Funceb:

Danças Populares — 20 vagas destinadas a pessoas a partir de 16 anos;

Dança Contemporânea e Processos Criativos com Ênfase em Teatro — 25 vagas para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos;

Balé Clássico e Processos Criativos com Ênfase em Teatro — 25 vagas para o público de 7 a 15 anos;

Preparação Corporal com Ênfase em Dança — 10 vagas voltadas para pessoas a partir de 30 anos.

A iniciativa integra as ações da Funceb, unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), e busca ampliar o acesso à formação artística na cidade, valorizando a dança como ferramenta de expressão, educação e transformação social.

As atividades formativas estão previstas para começar em 16 de março de 2026.

Inscrições para cursos gratuitos – Núcleo de Extensão da Escola de Dança da Funceb