Diretora da Funceb explica edital de apoio ao Hip Hop: "solicitação histórica"

A diretora geral da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Sara Prado, enfatizou a relevância do edital de fomento ao movimento Hip Hop no estado, em coletiva realizada nesta sexta-feira, 22. Sara destacou o papel central do hip hop na cultura baiana, afirmando que a Bahia "tem sim a presença cultural do movimento hip hop", que se destaca como "uma vanguarda do movimento". Ela ressaltou que o edital de fomento ao hip hop é uma resposta a uma "solicitação histórica" do movimento, que nunca havia recebido um apoio específico antes.

O movimento, segundo Sara, é vital para "alcançar regiões periféricas, onde há altos índices de violência", utilizando a "linguagem do hip hop" para comunicar e mobilizar a juventude. Ela afirmou que o Governo do Estado, por meio de diversas secretarias, tem trabalhado continuamente com o movimento hip hop.

O hip hop existe e tem muita vida na cidade de Salvador e em todos os territórios do Estado Sara Prado

A diretora também destacou que os editais abrangem todos os 27 territórios de identidade da Bahia, refletindo a presença do hip hop em cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Barreiras, Juazeiro e Teixeira de Freitas.

Em apoio a essa iniciativa, o secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, ressaltou que o movimento hip hop "nunca tinha tido um edital específico", e com esse edital, os fazedores de cultura do hip hop agora têm um apoio direto.

"A gente acredita que é justamente isso às vezes que precisa para impulsionar mais", disse Monteiro, reforçando o impacto do edital como uma conquista para o movimento. Ele também mencionou que outros segmentos culturais que sentem a mesma necessidade devem se organizar para participar dos futuros editais.

Além disso, o balanço das inscrições revelou o grande sucesso da iniciativa, com quase 10 mil projetos inscritos, abrangendo sete segmentos culturais, e mais de R$ 71 milhões destinados ao fomento direto aos fazedores e fazedoras de cultura na Bahia.