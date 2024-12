Bruno Monteiro avalia editais de apoio a blocos afros: "Compromisso"

Bruno Monteiro avalia editais de apoio a blocos afro: "Compromisso" - Foto: Divulgação | Secult BA

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 22, o secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, apresentou o balanço das inscrições nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB Bahia). Ele destacou a importância da ação e a relevância do apoio contínuo aos blocos afro, uma das novidades deste ano.

Monteiro lembrou que o Edital ‘Mãe Hilda Jitolú’ - ialorixá matriarca do primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê Aiyê - incluído no segmento ‘Identidades e Saberes’, foi um compromisso firmado com os blocos afro, que representam muito mais do que o carnaval.

Esse edital foi um compromisso que nós assumimos. Estamos no ano dos 50 anos dos blocos afro, mas foi um compromisso que nós assumimos quando o governador Jerônimo Rodrigues recebeu os blocos afro no início deste ano Bruno Monteiro

>>> Agenda cultural: Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Ilê Aiyê e mais

Ele ressaltou também a importância do apoio aos blocos para além das épocas festivas. “Quando fomos pedir autorização para homenageá-los como tema do nosso carnaval, nos comprometemos a ter um apoio mais permanente aos blocos, entendendo que eles não realizam só carnaval, mas um trabalho contínuo ao longo do ano nas suas comunidades, com ações de educação, promoção cultural e movimentação da economia criativa", afirmou Monteiro.

Bruno Monteiro avalia editais de apoio a blocos afro: "Compromisso" | Foto: Divulgação | Secult BA

>>> Projeto social promove workshop gratuito de técnicas das tranças Nagô

Editais da PNAB Bahia chegam a quase 10 mil projetos inscritos

O balanço das inscrições revelou um grande sucesso da iniciativa. Ao longo de 33 dias, com a prorrogação do prazo, foram recebidas uma média de 301 projetos por dia, totalizando 9.940 propostas enviadas.

Essas inscrições abrangem todos os territórios de identidade do Estado da Bahia e englobam sete segmentos, com investimentos superiores a R$ 71 milhões. "São mais de R$ 70 milhões para fomento direto aos fazedores e fazedoras de cultura", disse o secretário, destacando a importância de apoiar a diversidade cultural da Bahia.

>>> Projeto promove passeios culturais para jovens nas férias

Os segmentos dos editais abrangem áreas como Fomento às Artes, com 5.084 projetos; Identidades e Saberes, com 2.488 projetos; Formação, com 126 projetos; Museus e Patrimônio, com 515 projetos; Economia Criativa e Espaços Culturais, com 744 projetos; Livro, Leitura e Memória, com 1.087 projetos; e Cultura Viva Bahia, com 650 projetos.