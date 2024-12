Projeto social promove workshop gratuito de técnicas das tranças Nagô

Projeto social promoverá workshop gratuito com trancista - Foto: Luana Leal | Divulgação

O projeto social Amigas da Comunidade promoverá na próxima semana a 2ª edição do workshop gratuito 'Trançando Histórias', uma iniciativa com o intuito de valorizar a tradição cultural das tranças. O evento acontecerá no próximo dia 30 de novembro, às 8h, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. As inscrições são gratuitas.

O workshop combina aprendizado técnico, palestras e oficinas terapêuticas. Segundo Lívia Simões, coordenadora social do Amigas da Comunidade, a nova edição traz novidades e programação ampliada: "Essa será a segunda edição do workshop e estamos muito animados com a nova estrutura. Além de ensinar técnicas de trançamento, o evento é uma celebração da história e cultura afrodescendente".

O curso será ministrado pela trancista Hevenlin Oliveira, que tem mais de 16 anos de atuação no segmento. Hevenlin explica que o conteúdo será focado inicialmente na técnica Nagô.

A oficina terapêutica, denominada 'Tecendo Laços, Trançando Histórias e Fortalecendo Vidas', será conduzida por Aline Càstro, psicóloga e especialista em saúde mental.

A programação também inclui uma palestra sobre ancestralidade e contexto histórico com a pedagoga Janaína Bastos, doutoranda em Difusão do Conhecimento, que trará reflexões sobre a importância cultural e simbólica das tranças.

Serviço

Workshop gratuito 'Trançando Histórias'

Loca: Associação Um Gesto de Amor - Rua Maria de Fátima, 12, Pau da Lima

Data e horário: 30 de novembro, 8h

Inscrições e programação completa no Instagram @amigasdacomunidade