Carnaval 2025: Ilê Aiyê revela tema para comemorar 50 anos do bloco

O Ilê Aiyê anunciou o tema que abordará no Carnaval de 2025. O bloco terá como tema "Kenya: Berço da Humanidade", para mais uma vez colocar os foliões para fazer parte de uma jornada em torno da ancestralidade e diversidade africana.

O bloco celebrará os 50 anos do seu primeiro desfile pelas ruas de Salvador, contando as conquistas, riquezas e cultura do povo keniano.

O mais belo dos belos conduzirá o público em uma das grandes histórias do continente que inspirou a revolução musical da festa momesca.

A República do Kenya é um país que está localizado na África Oriental e possui uma importância histórica e científica inegável para a humanidade. Na região foram identificados fósseis de hominídeos como o Homo habilis e o Homo erectus, considerados ancestrais diretos do Homo sapiens moderno.

O Ilê busca reforçar a relevância do continente no processo de evolução humana. Além de celebrar a vida do povo keniano antes da colonização europeia, o Carnaval do Ilê também homenageia a luta de heróis como Dedan Kimathi, Wangari Maathai e Jomo Kenyatta, que resistiram à opressão colonial.