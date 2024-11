Bloco Happy anuncia mudança inédita para o Carnaval 2025

Bloco Happy 2025 foi lançado com novidades - Foto: Divulgação

O Bloco Happy fará um desfile inédito no carnaval de Salvador em 2025. A atração voltada para a família mudará o seu circuito pela primeira vez após três decadas. Sob o comando de Tio Paulinho, o bloco passará a fazer parte da programação no Circuito Osmar (Campo Grande).

Com o mote “A Alegria vai comer no Centro”, o empresário promete uma festa única: “Vamos dar a volta no Campo Grande e fazer um carnaval inédito no circuito que tem o DNA do carnaval. Foi no centro da cidade que tudo começou!”.

A mudança de circuito atendeu uma reestruturação que a prefeitura tem feito diante do recorde de público no circuito Dodô (Barra-Ondina) no carnaval passado.

“Como parceiros na realização desta grande festa, que é o carnaval de Salvador, acolhemos a mudança com alegria. Fizemos desfiles lindos na Barra, mas acreditemos que a energia do centro vai ser igualmente contagiante. Ano passado, com a Pipoquinha da Bahia, o novo circuito foi testado e aprovado”, frisou Tio Paulinho.

Tio Paulinho aproveitou o lançamento do bloco para anunciar a banda Filhos de Jorge como atração principal do carnaval 2025. O bloco já teve como atração Eliana por dez anos, Netinho, Tomate, Gilmelândia e É o Tchan. Os abadás já começam a ser vendidos hoje na Central do Carnaval.