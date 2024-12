Projeto promove passeios culturais para jovens nas férias

Os passeios são acompanhados por educadores e psicólogos, e as vagas são limitadas - Foto: Divulgação

A 8ª edição do Arvorar nas Férias começa em dezembro de 2024 e segue até janeiro de 2025, oferecendo uma série de atividades culturais e educativas para crianças e adolescentes em Salvador. O projeto, fundado pela psicopedagoga Faezeh Shaikhzadeh e pelo psicólogo Eduardo Santos, visa estimular o desenvolvimento social e pessoal de jovens durante o recesso escolar.

Entre as atividades programadas, estão visitas a pontos turísticos e históricos como a Igreja do Bonfim, Ponta do Humaitá, Museu do Sorvete, Museu Náutico e a Trilha de São Bartolomeu, com direito a banho de cachoeira. “O objetivo é promover uma experiência educativa que permita aos jovens conhecer melhor sua cidade e interagir com seus pares, sempre de forma segura e monitorada”, afirma o psicólogo Eduardo Santos.

Além disso, o Arvorar Jovem realizará, no dia 23 de novembro, um encontro aberto ao público no Parque da Cidade, com inscrições prévias. O evento, denominado Con(Vivência) Arvorar, visa incentivar o convívio social e o aprendizado sobre amizade e respeito.

As atividades são divididas em dois grupos: Arvorar Mirim, para crianças de 9 a 10 anos, e Arvorar Jovem, para adolescentes até 17 anos. Os passeios são acompanhados por educadores e psicólogos, e as vagas são limitadas. Ao longo de sua existência, o projeto já impactou mais de 1200 jovens, com foco no desenvolvimento de valores, virtudes e auto-conhecimento.