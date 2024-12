Agenda cultural: Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Ilê Aiyê e mais

Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Ilê Aiyê - Foto: Divulgação | Olga Leira / Ag. Tarde | Denisse Salazar / AG. A TARDE

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda, com eventos que vão desde rodas de samba e shows a atrações teatrais. Confira:

🎶 MÚSICA

Ilê Aiyê | Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE

⏭️ Rowney Scott celebra 60 anos de idade e duas décadas de carreira acadêmica em Concerto com a Orquestra Sinfônica da UFBA e convidados

▪️ Quando: 22 de novembro,19h

▪️ Onde: Reitoria da UFBA, R. Dr. Augusto Viana - Canela

▪️ Ingressos: Grátis

⏭️ Ensaio Especial Ilê Aiyê 50 Anos

▪️ Quando: 23 de novembro, ás 21h

▪️ Onde: Senzala do Barro Preto, Curuzu

▪️ Local e horário da concentração do Arrastão: 18h30 - Plano Inclinado da Liberdade | Previsão de chegada na sede: 20h30

▪️ Ingressos: R$ 50 a R$ 200 - Ticket Maker

⏭️ Show de Rogerinho na Vila Salvador

▪️ Quando: 23 de novembro, 16h

▪️ Onde: Vila Salvador – Avenida Tancredo Neves, Salvador

▪️ Ingressos: Mais informações e ingressos: Instagram @vilasalvadoroficial

⏭️ Portal Black - Márcia Short

▪️ Quando: 23 de novembro, 21h

▪️ Onde: Largo Quincas Berro D’Água - Pelourinho

▪️ Ingressos: Grátis

⏭️ Amor Azul: ópera de Gilberto Gil e Aldo Brizzi em Salvador

▪️ Quando: 23 de novembro, abertura dos portões: 17h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Ingressos: R$ 90 a R$ 180 - Sympla

⏭️ Samba Salvador - Xande de Pilares, Belo, Tony Salles e outros

▪️ Quando: 23 de novembro, abertura dos portões: 17h

▪️ Onde: Wet Eventos

▪️ Ingressos: R$ 60 a R$ 210 - Loja do do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site Bora Tickets

⏭️ Estevão Queiroga apresenta: Quem Somos Nós

▪️ Quando: 23 de novembro, 20h

▪️ Onde: Xisto Bahia

▪️ Ingressos: R$ 25 a R$ 50 - Sympla

⏭️ Caike Souza – Quero Te Ver Pra Sempre

▪️ Quando: 23 de novembro, 20h

▪️ Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

▪️ Ingressos: R$ 40 a R$ 100 - Sympla

⏭️ Pôr do Jau

▪️ Quando: 24 de novembro, 20h

▪️ Onde: Chácara Baluarte

▪️ Ingressos: R$ 90 a R$ 255 - Ticket Maker

⏭️ Show de Carlinhos Brown e convidados

▪️ Quando: 24 de novembro, 17h

▪️ Onde: Candeal Ghetho Square - Rua Paulo Afonso, 411 – Candeal

▪️ Ingressos: R$ 230 a R$ 390 - Plataforma Ingresse

🎭 TEATRO

Teatro SESI Rio Vermelho | Foto: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB / Divulgação

⏭️ Espetáculo: Desassossego

▪️ Quando: 23 e 24 de novembro, 20h

▪️ Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

▪️ Ingressos: R$ 10 a R$ 20 - Sympla

⏭️ O Theatro da Independência - Se as personagens falassem

▪️ Quando: 23 e 24 de novembro, 21h

▪️ Onde: Centro Cultural Sesi Casa Branca

▪️ Ingressos: R$ 10 a R$ 20 - Sympla

⏭️ Ninguém sabe meu nome com Ana Carbatti

▪️ Quando: 21, 22 e 23 de novembro

▪️ Onde: CAIXA Cultural Salvador

▪️ Ingressos: R$ 30 e R$ 15

⏭️ Frank Menezes em 'Aleluia’

▪️ Quando: até 23 de novembro, às 20h

▪️ Onde: Teatro Módulo - Avenida Professor Magalhães Neto

▪️ Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) - Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

Dona Fulô e Outras Joias Negras | Foto: Divulgação

⏭️ Dona Fulô e Outras Joias Negras

▪️ Quando: até 16 de fevereiro de 2025

▪️ Onde: Museu de Arte Contemporânea – MAC BA

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ Exposição fotográfica MARIAS - Fotógrafa: Fabíola Campos

▪️ Quando: 5 de novembro a 1º de dezembro

▪️ Onde: Galeria da Aliança Francesa: Av. Sete de Setembro, 401 – Ladeira da Barra

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ 7º Novembro das Artes Negras:

Cine Teatro Solar Boa Vista (Engenho Velho de Brotas)

23/11 - SÁBADO

19h às 20h – Espetáculo “Santana” (DAN - Território de Criação)

Colégio Estadual Barros Barreto (Paripe)



22/11 – SEXTA-FEIRA

18h - "O Museu é a Rua" - A Pombagem

19h às 20h20 – Solo “Koanza Do Senegal ao Curuzu”, com Sulivã Bispo

Sede do Bloco Afro Malê de Balê (Itapoan)

30/11 – SÁBADO

17h às 17h40 – Mostra Oficinas de Teatro e Dança com Daniele Souza e Renê Oliveira

18h10 - Live Paint "Visão negra do sertão/urbano", com Alessandra Paes

18h10 às 19h30 - Show de Hip-Hop “Paredão Ancestral”, com Opanijé, Fúria Consciente, Aspri RBF e Mr Dko

20h às 21h30 – Show “Pega a Visão”, com Banda Cativeiro

01/12 – DOMINGO

18h às 19h – Show “Minha Pele Preta”, com Dja Luz

19h30 às 21h – Show do Bloco Afro Malê de Balê