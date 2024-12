Consciência Negra: Luedji Luna comanda show gratuito em Salvador

Luedji Luna emociona Salvador com show gratuito no Dia da Consciência Negra - Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

O Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, foi palco de um show marcante na noite desta quarta-feira, 20, em celebração ao Dia da Consciência Negra. A cantora baiana Luedji Luna emocionou o público com um repertório que uniu arte e representatividade, homenageando a cantora nigeriana Sade. O evento, promovido pela Prefeitura de Salvador, reforçou a importância da valorização da cultura negra na capital afro-brasileira.

Desde as primeiras horas do dia, fãs de Luedji se reuniram no local para garantir um bom lugar e viver esse momento especial. Claudia Vieira, estudante de B.I em Humanidades na UFBA, destacou a relevância do evento.

As músicas dela têm muita representatividade. A prefeitura ter trazido um show como esse, gratuito, é algo muito necessário para a população, um momento de lazer e valorização do povo negro Claudia Vieira

Nicolas Mateus, também fã da cantora e estudante da UFBA, pontuou a necessidade de expandir ações como essa para além de novembro.

Espero que essas iniciativas sejam perpassadas pelos outros 11 meses do ano. Ainda há muitos desafios sociais que precisamos enfrentar enquanto cidade afrodiáspórica Nicolas Mateus

Ele também compartilhou sua expectativa para o show: “Espero que Luedji cante 'Smooth Operator', da Sade, porque combina com o clima de Salvador".

Fãs chegaram cedo ao Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, para garantir um bom lugar perto do palco | Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

Salvador, capital afro das Américas

Walter Pinto Júnior, atual Subsecretário de Cultura e Turismo de Salvador, celebrou o evento como um marco histórico, reforçando o significado do primeiro Dia da Consciência Negra como feriado nacional.

Hoje é um momento de celebrar nossa existência, ancestralidade e reafirmação. Trazer uma cantora baiana como Luedji Luna simboliza a união entre nossa cultura afro-brasileira e nossas raízes africanas Walter Pinto Júnior

Ele ainda destacou o trabalho desenvolvido pelo projeto Salvador Capital Afro. “Conseguimos envelopar a cidade com atividades que fortalecem a narrativa de Salvador como uma capital afrodiáspora. O 20 de novembro é uma convocatória para uma sociedade mais justa e igualitária. Esse dia representa o reconhecimento da negritude e a luta antirracista".