Disney perde direitos do Mickey em 2024 | A TARDE

O famoso personagem da Disney, Mickey Mouse, entrará, em pouco tempo, em domínio público, segundo a legislação dos Estados Unidos. Isso porque, em 2024, a companhia internacional deve perder os direitos autorais do símbolo e qualquer pessoa ou marca poderá usar a imagem do personagem.

A liberação se refere apenas à reprodução do primeiro modelo feito e não às repaginações do mascote. O Mickey Mouse que estará disponível foi criado em 1928 e apareceu pela primeira vez no curta-metragem do Steamboat Willie, lançado ainda em preto e branco nos anos finais da década de 1920.

De acordo com a atual lei de propriedade intelectual dos EUA, personagens e outros trabalhos artísticos deixam de ser exclusividade de quem os criou depois de 95 anos de sua concepção. Este intervalo de quase um século — bem acima do período estabelecido no Brasil, de 70 anos — é resultado de uma lei de 1995.