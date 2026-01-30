Documentário baiano reflete sobre masculinidades negras em Salvador

Masculinidades negras são tema de curta-documental baiana - Foto: Divulgação | Rai Vitor / @brasiliano.nef

O que significa ser um homem negro na Bahia? Essa pergunta conduz o curta-documental baiano "Pássaros Azuis: O Universo Masculino é uma Gaiola", que relata histórias de cinco homens negros sobre como o machismo e o racismo influenciaram suas trajetórias pessoais e sociais.

O projeto teve origem em 2019, a partir de uma pesquisa acadêmica desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo, e ganhou novo fôlego em 2024 ao ser contemplado pelo Edital Paulo Gustavo Bahia.



Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com relatos pessoais que dialogam com questões estruturais da sociedade brasileira, o filme aborda como o racismo e o machismo moldam trajetórias individuais, afetivas e sociais.

Com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2026, o curta se destaca pelo forte apelo visual e pela narrativa simbólica. Dividido em três atos, o documentário utiliza elementos como gaiolas, tecidos e a predominância da cor azul para construir metáforas visuais sobre aprisionamento, identidade e pertencimento.

A escolha do azul carrega um significado histórico e político. “Durante a pesquisa, identificamos que a fabricação do azul em comunidades ocidentais era historicamente desvalorizada. A partir disso, traçamos um paralelo com a identidade negra, que ainda hoje permanece em um limbo social”, explica o diretor Italo Araújo.

A estrutura do filme entrelaça depoimentos íntimos com dados estatísticos de instituições como IBGE, Ipea e Atlas da Violência, criando um mosaico narrativo que reflete a vivência urbana e social de Salvador. O resultado é um retrato sensível e contundente das tensões, expectativas e silêncios impostos aos homens negros.

Para o roteirista Vinicius Cerqueira, o documentário cumpre um papel social necessário. “É um filme urgente para a nossa sociedade. Ele provoca reflexões profundas sobre machismo, racismo e a forma como a identidade masculina negra é construída e cobrada desde muito cedo”, afirma.

Masculinidades negras são tema de curta-documental baiana | Foto: Divulgação | Rai Vitor / @brasiliano.nef

Entre os entrevistados estão o delegado Ricardo Amorim, o ator e afrochefe Jorge Washington, o gestor cultural Vagner Rocha, o idealizador do projeto Positivar Masculinidades, Tiago Azeviche, e o professor Bruno Santana, cujas trajetórias ajudam a ampliar o debate sobre masculinidade, afeto, violência e resistência.

As locações, que vão da tranquilidade da Lagoa do Abaeté ao pulsante Centro Histórico de Salvador, reforçam a relação entre território, memória e identidade, transformando a cidade em personagem ativa da narrativa.

A produção executiva é assinada por Camilla França, fundadora da ARROZ Comunicação e Cultura — empresa baiana reconhecida por iniciativas como o Samba FC, que une futebol e identidade cultural —, e por Aline Fontes, coordenadora do NordesteLAB, plataforma dedicada ao fortalecimento do audiovisual nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A direção de produção é de Leandro Lopes, que também integra a equipe da cantora Liniker.