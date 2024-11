Documentário sobre Ruy Barbosa é exibido nos 10 anos da Escola do TCE-BA

Servidores do TCE-BA assistiram ao documentário A Voz de Ruy - Foto: Matheus Landim/GOVBA

Os 10 anos de atuação da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), foram celebrados com uma homenagem a Ruy Barbosa, jurista e político brasileiro considerado o patrono dos tribunais do país. Nesta quinta-feira, 7, os servidores do órgão assistiram ao documentário A Voz de Ruy – O Arquiteto da República, que conta a história dele em diálogo com o atual debate em torno da democracia brasileira.

Marcus Presídio, presidente do TCE-BA, destacou a importância do patrono para os órgãos de controle do Brasil: “ele sempre foi muito inspirador para as casas de controle, pela sua seriedade, pela sua competência, pela sua inteligência. Reverenciar Ruy Barbosa é um motivo de muito orgulho”.

À frente da instituição, ele ainda ressalta o papel da escola na formação de servidores que atuam na administração pública. “A Escola de Contas, hoje, tem capacitado muitos gestores e auditores para a sociedade baiana. Temos orgulho de, no âmbito pedagógico, orientar os gestores, ordenadores de despesas, e evitar falhas no controle dos recursos públicos. Eles prestando um melhor serviço, o erário público estará preservado”, enfatizou.

A Escola de Contas foi criada em 2014 e oferta cursos e treinamentos de auditoria e controle, gestão orçamentária, direito e legislação, gestão de políticas públicas, transparência e logística. Os servidores da administração pública são o principal público-alvo e contam, durante a formação, com aulas presenciais e uma plataforma de ensino a distância.

Segundo Inaldo Araújo, diretor da Escola de Contas, nos últimos 10 anos, 54 mil pessoas foram capacitadas, 34 mil certificados foram emitidos e 750 eventos realizados. “Pela grandiosidade desses números, a gente percebe a importância de uma instituição que está voltada para formar cidadania, formar democracia. Isso é o mais importante”, destacou.

Ruy no cinema nacional

No documentário, de 1h30min, diferentes autoridades falam da vida e trabalho de Ruy Barbosa. O longa-metragem conta como o soteropolitano se tornou uma referência brasileira, contribuindo para a reforma da educação e para a criação da Constituição Brasileira e dos Tribunais de Contas.

O filme, lançado este ano, é dirigido por Belisário Franca e produzido pela DPE Entretenimento e Giros Filmes. Tem apoio da Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e patrocínio do Governo do Estado da Bahia, por meio das secretarias da Cultura e da Fazenda, através do Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural-Fazcultura e Acelen.