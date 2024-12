Drag Queen Barbárie Bundi faz shows gratuitos na Varanda do Sesi - Foto: Caio Lirio

A drag queen Barbárie Bundi abre a sua "Kitanda" na Varanda do Sesi Rio Vermelho em novembro. Depois de estrear no Pelourinho em setembro, o novo show da artista terá três apresentações gratuitas nos dias 19, 20 e 21 de novembro. Será o primeiro feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, na Bahia, e o marco será celebrado com shows especiais pela artista.

Celebrando a cultura popular e a ancestralidade afro-brasileira, com um repertório de muitas autorais e algumas releituras, “Kitanda” aprofunda a pesquisa da afro drag sobre temas como ancestralidade, raça e interseccionalidade iniciada no seu trabalho anterior, o álbum "Aquátika". No palco, Barbárie é acompanhada pelos músicos Heverton Diodé, na percussão, Marcelo Santana, nos arranjos e programações, e Lucas França, no violão. A direção musical é de Ziati Comazi.

"Depois da estreia no Pelourinho, agora chegamos ao Rio Vermelho, e em um mês tão representativo como novembro. A ideia é trazer a experiência do primeiro show, aprofundar nossas canções e reforçar esse encontro potente com o público. Será também um momento para celebrar artistas negros da cena drag queen, além de apresentar nossa Kitanda com afroempreendedores incríveis", resume Barbárie Bundi.

Além de show, “Kitanda” será também o novo álbum de Barbárie Bundi, que está em produção há dois anos e tem lançamento previsto para este mês nas plataformas digitais. Nele, a artista revisita histórias pessoais, voltando às canções do Candomblé, as memórias de sua avó, ao mesmo tempo em que explora beats eletrônicos.