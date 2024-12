Novembro Negro: Márcia Short faz show de graça no Pelourinho

Márcia Short - Foto: Bruno Ricci / Divulgação

O mês dedicado à Consciência Negra vai ter a voz potente e a música de Márcia Short, com um show de graça no Pelourinho. No próximo sábado, 23, a partir das 21h, a cantora leva o seu “Portal Black” para o Largo Quincas Berro D’Água os clássicos inesquecíveis do seu repertório, músicas que ainda hoje figuram na lista de mais tocadas nos shows no país. Na ocasião, ela apresenta ainda suas versões para canções de compositores consagrados da MPB.

Márcia é voz precursora do samba-reggae no país e prepara um show especial para a noite. Líder da Banda Mel ao lado de Robson Morais — eles voltaram à banda para celebrar os 40 anos e seguem apresentando novidades para os fãs do grupo —, canções imortais do grupo estarão no repertório: “Crença e Fé”, “Faraó”, “Mulher Primazia” e “Inspiração”.

Do seu repertório solo, “Meu samba-reggae”, música-protesto lançada pela artista em 2023, deve marcar presença no setlist do show, junto a outros clássicos da música baiana, como “Deusa do Amor” e “Menino do Pelô”. O “Portal Black” foi apresentado pela primeira vez em novembro de 2019, no Pelourinho. Durante a pandemia, o show ganhou formato de live, com duas apresentações em 2021. Este ano, o projeto foi atração do Festival da Primavera, no Campo Grande, em outubro, no Pelourinho.

SERVIÇO

O QUE: Portal Black - Márcia Short

QUANDO: 23/11, às 21h

ONDE: Largo Quincas Berro D’Água - Pelourinho

QUANTO: Grátis