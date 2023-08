Editais garantem investimento de R$ 50 milhões para o setor cultural

Sete editais voltados para o setor cultural da capital baiana foram lançados pela Prefeitura de Salvador nesta quarta-feira, 2, em evento no Teatro Gregório de Mattos. O investimento total, oriundo de recursos da Lei Paulo Gustavo com suplementação da gestão municipal, é de R$ 50 milhões, voltado a fomentar as diversas linguagens artísticas e atividades culturais.

>>> Salvador vai ganhar festivais de cinema e projetos de cineclube

Somente pela Lei Paulo Gustavo serão quatro editais, com recursos da União e suplementação da Prefeitura de Salvador. São eles: Salcine, Gregórios (Ano III), Territórios Criativos e Salvador Cidade Patrimônio. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que Salvador é a única cidade do Brasil que está injetando recursos públicos das próprias receitas para potencializar os investimentos vindos do Governo Federal.

“O setor cultural da nossa cidade nunca teve uma valorização tão grande em sua história como neste momento, e os números mostram isso. Salvador tem a previsão de receber R$ 23 milhões da Lei Paulo Gustavo para estimular esse setor, e nós estamos mais do que dobrando os recursos. Estamos chegando a R$ 50 milhões em investimentos em diversos editais de fomento e modelo de estímulo ao cinema e ao audiovisual, ao patrimônio, a arte, a cultura, com investimentos que vão estimular ainda mais o caldeirão cultural que é a nossa cidade, o grande potencial cultural que nós temos”.

Presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro afirma que a injeção de recursos municipais nos editais se dá pelo fato da gestão ser sensível à cultura e reconhecer a sua importância para a economia.

“A gente tem um prefeito que é sensível à cultura e que já entendeu que a cultura é o mote para a cidade de Salvador, inclusive econômico. Nossa cidade hoje vive basicamente de cultura, existem vícios e tal. A gente tem que entender que nós temos um potencial muito grande no campo artístico, que gera artistas para o mundo inteiro. Os artistas estão aqui, precisam criar”, enfatiza.

Os projetos incluem a circulação de 16 projetos culturais pela cidade, através dos espaços culturais da FGM. Serão contempladas propostas de espetáculos de diversas linguagens artísticas, exposição de artes visuais e ateliês artísticos. As inscrições para os realizadores estarão abertas em 1º de setembro, e o investimento total, entre recursos federais e da prefeitura, é de R$ 512 mil.

Dentro do Programa Viva Cultura, serão contemplados projetos de até R$ 500 mil, que segundo a prefeitura, contribuam para a promoção do desenvolvimento cultural e artístico da cidade. As inscrições começam a partir de 10 de agosto.

Durante o evento, foi anunciado ainda o lançamento do projeto Salvador Cidade Patrimônio. Conforme a gestão municipal, a proposta é fortalecer os terreiros patrimonializados de Salvador, além de financiar projetos de salvaguarda de outros patrimônios imateriais da cidade. Para a iniciativa, está previsto um macroprojeto no valor de R$ 1 milhão.

Nesta categoria estão previstas atividades formativas de educação patrimonial e o lançamento de livros e catálogos sobre os locais. Deve ocorrer ainda um evento para premiar 30 detentores de patrimônios imateriais com R$ 15 mil cada. As inscrições começam a partir de 24 de agosto e o investimento é de R$ 2 milhões.

O Gregórios contemplará 25 projetos, divididos em coletivos, festivais calendarizados, feiras calendarizadas e ações continuadas de espaços culturais. A inscrição do edital terá início a partir de 31 de agosto. O investimento total é de R$ 4,1 milhões.

Já o Territórios Criativos abarcará 60 projetos territoriais, de R$ 50 mil, cada, sendo direcionado a ações que fomentem a produção artística e cultural nos territórios de Salvador. Também contempla propostas de dinamização de espaços culturais e bibliotecas comunitárias. As inscrições começam a partir de 17 de agosto.

Para o edital Polos Criativos Boca de Brasa - Ano II serão selecionadas duas propostas que visem a implementação de ações formativas e de mentorias das Escolas Criativas Boca de Brasa. No total serão seis cursos que atingirão 360 pessoas e seis mentorias que atenderão 180 iniciativas. As inscrições estarão abertas em 18 de agosto. O investimento é de R$ 3 milhões.

Já o edital Curto Circuito das Artes contemplará propostas de espetáculos de diversas linguagens artísticas, exposição de artes visuais e ateliês artísticos. O edital fomentará a circulação de 16 projetos culturais pela cidade, através dos espaços culturais da FGM. As inscrições estarão abertas em 1º de setembro. Serão investidos R$ 512 mil.

Cotas nos editais

Cada edital terá cotas de 50% para pessoas negras e para 10% indígenas, que passarão por banca de heteroidentificação. Ao Portal A TARDE, Fernando Guerreiro diz que a iniciativa é importante para proteger os criadores negros, que são maioria em Salvador.

“Eu acho que as cotas hoje são uma política vitoriosa nas universidades, nas políticas culturais, então, por mais que a gente saiba, até a tendência da cidade de Salvador que a maioria dos proponentes sejam pretos, você não pode contar com isso [...] então, é uma forma de a gente marcar presença. essas pessoas serão convocadas e avaliadas”, pontua.

Confira o calendário dos editais.