Elza Soares ganha tributo com show de Larissa Luz e Caio Prado

Caio Prado e Larissa Luz no espetáculo Elza Tributo - Foto: Victor Balde

Em 2018, a cantora e compositora Larissa Luz conquistou os palcos do Brasil ao interpretar a cantora Elza Soares (1930-2022) no musical que levava o nome da voz do milênio. Ainda viva na época, a grande intérprete de Mulher do Fim do Mundo ficou impactada com o trabalho da baiana e chegou a dizer que ela tinha muito borogodó.

Então, para quem quiser conferir de perto a performance da artista que emocionou uma das maiores divas da música brasileira, a CAIXA Cultural apresenta, amanhã e depois, o espetáculo Elza Tributo – com Larissa Luz e Caio Prado.

Baseado no álbum Elza, ao Vivo no Municipal, gravado em janeiro de 2022 - poucos dias antes da cantora morrer -, o show celebra os 70 anos de carreira da artista que deixou um legado eterno na música e na cultura do país.

E para acompanhar Larissa nesta empreitada sonora está Caio Prado, cantor e compositor carioca que acaba de lançar seu terceiro disco, Caio em Ti, e que contribuiu para o último álbum de Elza, Planeta Fome - indicado ao Grammy Latino - com a música Não Recomendado. Na CAIXA, a baiana e o carioca vão cantar juntos e separados.

Para Caio, Larissa é uma grande multiartista contemporânea. “Sua composição, produção, interpretação, atuação são de uma entrega brilhante. Conheci Larissa por amigos em comum no Rio. Nos encontramos no Rock in Rio de 2022, em tributo a Elza, e seguimos lado a lado sempre entregando muito amor e respeito ao legado de Elza”.

Juntos, eles vão desfiar um repertório de pérolas, que vão de Chico Buarque a Lupicínio Rodrigues, acompanhados pela banda composta pelos músicos do disco homenageado. Tanto Caio quanto Larissa participaram do aclamado musical Elza, e suas vozes ecoam também no documentário Elza Infinita, premiado no New York Festival.

O cantor diz ainda que ele e Larissa foram atravessados por Elza e que esta apresentação é para mostrar o quão viva a rainha invencível permanece.

“Ela representa a força que não seca da música brasileira. A voz do milênio representa o povo brasileiro na sua essência. O show conta um pouco do que foram os últimos atos de Elza, que nos deixou um registro audiovisual emocionante pouco antes de partir”, ressalta Prado.

Repertório de peso

Diretor artístico do show, Pedro Loureiro diz que o projeto nasce para que as novas gerações - e mesmo as que já a conhecem - possam entrar em contato com a obra desta cantora magistral.

“Elza era uma mulher profunda, contundente, guerreira, que se reinventou e entregou muito mais do que arte e música para este País. Ela entregou a vida. Ela pensou no social atrelado à arte de maneira que é inimaginável se pensar”, acredita Loureiro.

Pedro afirma, inclusive, que não só o repertório da apresentação será fiel ao do show gravado pela cantora no Municipal de São Paulo há quase três anos. “É o mesmo figurino, a mesma banda, os mesmos arranjos, o mesmo cenário, a mesma sequência do show que ela queria tanto sair em turnê. Ou seja, ela saiu em turnê através das vozes de Larissa e Caio. O repertório foi feito com ela e é um dos pontos altos do show”, destaca o diretor.

“A ideia é ser uma viagem musical. É um show que conecta as lembranças de Elza de não ter tido a oportunidade, lá atrás, de cantar no Municipal por simples racismo e, ao mesmo tempo, conecta isso ao triunfo artístico dela, em especial na última década. Elza afirmava que cantar é remédio bom e que as músicas tinham um papel importante pra ela”, complementa Pedro.

Elza Tributo funciona quase como uma ópera moderna. “Há momentos em que Larissa e Caio dividem os vocais. Há momentos em que ambos performam sozinhos. E no final todos cantam juntos, inclusive a banda e o público. É catártico”, finaliza Loureiro.

A estreia do show aconteceu no Rock in Rio 2022, onde Larissa e Caio dividiram o palco com Mart’nália, Majur, Gaby Amarantos e Agnes Nunes, mantendo viva a energia e a genialidade de Elza.

Desde lá, Elza Tributo – com Larissa Luz e Caio Prado já passou por São Paulo, Belo Horizonte, Ouro Preto, além das cidades de Ribeirão Preto, Rio Preto e Jundiaí.

Elza Tributo – com Larissa Luz e Caio Prado / CAIXA Cultural Salvador (rua Carlos Gomes, 57) / 07.12 às 17h e 20h, e 08.12 às 19h / R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) / Vendas: Sympla