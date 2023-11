Encontro de Carnavais deixa Pelourinho ainda mais colorido: "único" | A TARDE

Coração de Salvador, o Pelourinho é conhecido, principalmente, pela sua arquitetura e cores características. E neste domingo, 26, o bairro conseguiu ficar ainda mais colorido com o Encontro dos Carnavais, evento que encerrou a Expo Carnaval Brazil 2023.

Um encontro inédito reuniu atrações culturais e artísticas do carnaval brasileiro. Nas ruas do Centro Histórico desfilaram as escolas de samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro, e Mocidade Alegre, de São Paulo; o Boi Caprichoso, do Amazonas; a Corte Real Carioca, também do Rio; a Orquestra de Frevos de Recife; o grupo Flor do Campo, de Mato Grosso do Sul; e os bloco Cortejo Afro, Filhos de Gandhy e Malê Debalê, de Salvador.

Pela primeira vez na capital baiana, Marcos Ferreira e Alcione Carvalho - segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense - foram aplaudidos e arrancaram elogios do público que lotou o Terreiro de Jesus. Em entrevista ao Portal A TARDE, eles contaram como foi a experiência de fazer uma apresentação na cidade com maior população negra fora do continente africano.

“É um prazer imenso estar aqui. [Essa] é a primeira vez que eu estou em Salvador e bebendo dessa energia, que é a cultura do carnaval, que é tão forte tanto aqui quanto no Rio de Janeiro. Essa coisa que é um carnaval que é diferente, mas a gente bebe da mesma fonte que é essa coisa cultural forte, da nossa raça, do nosso Brasil”, pontuou Alcione, que continuou: “acho que foi super importante e emocionante, principalmente esse encerramento aqui, onde a gente pôde ver todo mundo junto, contemplando essa cultura e mostrando para o mundo o quão rico é isso da gente. Compartilhar isso foi muito bom e muito rico. Experiência única”.

Marcos afirmou que foi muito gratificante. “É uma emoção enorme pisar nessa terra, dos ancestrais, do carnaval, é uma coisa maravilhosa. E essa festa aqui está sendo uma coisa muito diferente porque a cultura é a mesma, com pequenos detalhes diferentes. O carnaval é o mesmo, a gente une o pobre e o rico, o preto e o branco, a criança e o velho. Isso é muito importante para o Brasil, para mostrar até para o mundo a nossa essência brasileira, o carnaval, a cultura, que movimenta lucros para o país, para os estados, isso é muito importante. Eu espero estar aqui no próximo ano, no próximo, no próximo e no próximo, se Deus quiser”, disse, aos risos.

Alcione e Marcos chegaram em Salvador na quinta-feira, 23, e, além de participarem do evento, eles passearam e conheceram um pouco da cidade e das redondezas. “Fomos lá na Igreja do Bonfim e na Praia do Forte. Viemos aqui no Pelourinho ontem. A gente achou muito similar ao Rio, não só na aparência das coisas, mas também pela energia das pessoas, o acolhimento. Todo mundo que já tinha visitado a Bahia antes falava para mim ‘vai em Salvador porque a energia é diferente’. Realmente deu muito para sentir e eu espero que seja a primeira de muitas. Eu pretendo voltar mais vezes. Minha agenda está aberta”, completou Alcione.

Quem também marcou presença no encerramento da Expo Carnaval Brazil foi o cantor e compositor baiano Raimundo Nonato da Cruz, mais conhecido como Chocolate da Bahia. Ele destacou que o Encontro de Carnavais é uma iniciativa importante para fazer com que as pessoas conheçam um pouco a folia de outros estados brasileiros. “Para quem nunca foi no Rio, que nunca viu uma porta-bandeira e um mestre-sala”.

Chocolate aproveitou para revelar a sua empolgação para o carnaval de Salvador em 2024. "Vai ser o melhor de todos os tempos".

Veja registros do evento:

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

