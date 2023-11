Ju Paiva enaltece eventos do Novembro Negro: "Orgulho da minha terra" | A TARDE

A dançarina Juliana Paiva marcou presença no último dia de Expo Carnaval Brazil, que aconteceu no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, neste domingo, 26. Nas ruas desfilaram as escolas de samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro, e Mocidade Alegre, de São Paulo; o Boi Caprichoso, de Parintins, Amazonas; a Corte Real Carioca (Rio de Janeiro); a Orquestra de Frevos de Recife (Pernambuco); o grupo Flor do Campo, de Campo Grande (Mato Grosso do Sul); e os bloco Cortejo Afro, Filhos de Gandhy e Malê Debalê, de Salvador.



Em entrevista ao Portal A TARDE, Paiva comentou sobre os eventos que têm acontecido em Salvador como forma de enaltecer o povo preto. "Só dá mais orgulho da minha terra. Eu morro de orgulho de Salvador, é a terra mais preta fora da África, então, a gente precisa fomentar muitas ações pretas na nossa terra, para o nosso povo ser visto, reconhecido, contemplado, nossa cultura exaltada. Eu estou aqui sempre para somar a todos esses eventos que eu vou. Eu amo a nossa cultura", ressaltou.



Sobre projetos futuros ela destacou que o carnaval promete bastante coisa e frisou que não vai ser somente com dança. A artista disse que está crecendo a partir de outras vertentes e, por conta disso, está muito feliz. A dançarina comentou ainda sobre a expectativa em torno do próximo carnaval, que segundo ela, vai vir sem o peso da pandemia.



"Há uma expectativa gigante. A gente teve o Carnaval passado, que foi o pós-pandemia, então, ele ainda tinha uns resquícios afetados em várias áreas e eu acho que esse agora vem com força total para realmente voltarmos de fato", pontuou.