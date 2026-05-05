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LITERATURA

Escritora Zélia Valu lança novo livro de poesias em Salvador

Evento gratuito reúne autora e leitores em manhã literária

Beatriz Santos
Por

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Escritora Zélia Valu
Escritora Zélia Valu - Foto: Divulgação

A professora aposentada e escritora Zélia Valu realiza, no próximo sábado, 9, o lançamento de seu quarto livro de poesias, 'Sentimentos', em Salvador. O evento acontece das 9h às 11h, na Biblioteca Juracy Magalhães, com entrada gratuita e aberta ao público.

A programação inclui sessão de autógrafos, na qual a autora estará disponível para dialogar com leitores e dedicar exemplares. A proposta é promover um encontro direto entre a escritora e o público, em uma manhã dedicada à literatura.

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A obra reúne textos que percorrem memórias, vivências e emoções da autora, traduzidas em uma escrita sensível e intimista. Este é o quarto livro de Zélia Valu, que consolida sua trajetória no campo da poesia.

O lançamento propõe uma manhã voltada à valorização da literatura e ao encontro entre autora e público, reforçando o papel de espaços culturais como ponto de troca e difusão artística.

Lançamento do livro Sentimentos, de Zélia Valu

  • Data: 9 de maio
  • Horário: 9h às 11h
  • Local: Biblioteca Juracy Magalhães
  • Entrada gratuita

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Cultura literatura Salvador

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