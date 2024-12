Escritores baianos vencem no Prêmio Jabuti

Itamar e Bárbara venceram no Prêmio Jabuti - Foto: Divulgação

Dois escritores baianos estão entre os vencedores do Prêmio Jabuti, o maior da literatura brasileira. A cerimônia da edição 2024 aconteceu na noite de terça-feira, 19, no Auditório Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Com a obra Salvar o Fogo (Todavia), Itamar Vieira Júnior venceu na categoria Romance Literário. Na mesma categoria, uma outra baiana, Luciany Aparecida, concorria com o livro Mata Doce (Alfaguara). Itamar venceu o prêmio na edição de 2020, com o best seller Torto Arado.

Criada neste ano, a categoria Educação teve como primeira vencedora a professora antirracista baiana Bárbara Carine, com o livro Como Ser um Educador Antirracista (Planeta do Brasil). Conhecida nas redes sociais pelo perfil Uma Intelectual Diferentona, a educadora comemorou a premiação.

“Quero agradecer a cada um e cada uma de vocês que diariamente torna os meus sonhos de escritora possíveis”, postou.

Já o livro do ano, prêmio mais cobiçado da noite, foi levado pela jornalista e tradutora Rosa Freire d’Aguiar, com Sempre Paris (Companhia das Letras).