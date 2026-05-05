Espetáculo em Salvador transforma histórias de fé em narrativa teatral

Salvador recebe no próximo dia 13 de maio de 2026 o espetáculo 'Aconteceu na Casa do Vovô Pedro', que estreia às 20h no Teatro da Cidade, no Colégio Villa, na Paralela.

Inspirada em histórias reais vivenciadas em atendimentos espirituais, a peça aborda temas como luto, fé e reconstrução emocional a partir da trajetória de uma família marcada pela perda.

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Com texto e direção de Maria Fiúza e Edu Adonai, a montagem acompanha um homem que enfrenta o adoecimento repentino da esposa e, posteriormente, o impacto da morte. Diante do sofrimento, ele entra em um processo de desespero que o distancia do sentido da própria existência.

É nesse contexto que surge a Casa do Vovô Pedro, espaço onde o personagem encontra acolhimento espiritual e novas possibilidades de reconstrução. A narrativa se desenvolve a partir dessa virada, conectando experiências emocionais profundas com práticas como orientação espiritual e tratamento energético.



Espiritualidade como eixo da narrativa

No centro da história está Mestre Vovô Pedro, figura espiritual reverenciada pela instituição que inspira o espetáculo. Segundo a tradição da Casa, ele se manifesta na linha de um Preto Velho, reunindo ensinamentos marcados por humildade, escuta e cuidado com aqueles que buscam auxílio.

A peça utiliza essa presença como fio condutor para discutir questões universais, como a continuidade da vida, a influência espiritual e os caminhos possíveis para lidar com o sofrimento.

Histórias reais transformadas em cena

A montagem é inspirada em uma entre milhares de histórias vivenciadas ao longo dos atendimentos da Instituição Templo de Oração Holístico Irmandade Vovô Pedro, fundada em 1986.

Ao longo de quatro décadas, o espaço se consolidou como ponto de acolhimento para pessoas em situação de fragilidade emocional e espiritual.

Atualmente, a instituição atua em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, promovendo atendimentos fraternos, reuniões públicas, ações sociais e projetos voltados a famílias em vulnerabilidade.

A celebração dos 40 anos da Casa também impulsiona a realização do espetáculo, que transforma essa trajetória em linguagem artística.

Elenco voluntário e construção coletiva

O espetáculo também se destaca pelo formato de produção. O elenco é formado majoritariamente por integrantes da própria instituição, reunindo pessoas que já vivenciam, no cotidiano, as práticas espirituais que inspiram a narrativa levada ao palco.

A única exceção é a atriz Gorete Gomes, convidada especial da montagem, que já atua há muitos anos no cenário do teatro e da TV.

A presença da artista, conhecida por sua trajetória no rádio, teatro e comunicação popular baiana, contribui para ampliar o diálogo da obra com o público, ao mesmo tempo em que mantém a proposta de uma construção coletiva baseada em vivências reais.

Reflexão sem respostas fáceis

Sem recorrer a soluções simplistas, a peça propõe um olhar sobre o sofrimento humano e as formas possíveis de enfrentá-lo. A fé aparece não como resposta imediata, mas como um processo de reconstrução que se desenvolve ao longo do tempo.

Ao abordar temas como perda, espiritualidade e recomeço, Aconteceu na Casa do Vovô Pedro dialoga com experiências comuns a diferentes públicos, mantendo o foco na dimensão humana das histórias apresentadas.

Espetáculo 'Aconteceu na Casa do Vovô Pedro'