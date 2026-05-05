TEATRO
Espetáculo em Salvador transforma histórias de fé em narrativa teatral
Montagem inspirada em vivências reais de centro espiritual propõe reflexão sobre dor, perda e recomeço
Salvador recebe no próximo dia 13 de maio de 2026 o espetáculo 'Aconteceu na Casa do Vovô Pedro', que estreia às 20h no Teatro da Cidade, no Colégio Villa, na Paralela.
Inspirada em histórias reais vivenciadas em atendimentos espirituais, a peça aborda temas como luto, fé e reconstrução emocional a partir da trajetória de uma família marcada pela perda.
Com texto e direção de Maria Fiúza e Edu Adonai, a montagem acompanha um homem que enfrenta o adoecimento repentino da esposa e, posteriormente, o impacto da morte. Diante do sofrimento, ele entra em um processo de desespero que o distancia do sentido da própria existência.
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É nesse contexto que surge a Casa do Vovô Pedro, espaço onde o personagem encontra acolhimento espiritual e novas possibilidades de reconstrução. A narrativa se desenvolve a partir dessa virada, conectando experiências emocionais profundas com práticas como orientação espiritual e tratamento energético.
Espiritualidade como eixo da narrativa
No centro da história está Mestre Vovô Pedro, figura espiritual reverenciada pela instituição que inspira o espetáculo. Segundo a tradição da Casa, ele se manifesta na linha de um Preto Velho, reunindo ensinamentos marcados por humildade, escuta e cuidado com aqueles que buscam auxílio.
A peça utiliza essa presença como fio condutor para discutir questões universais, como a continuidade da vida, a influência espiritual e os caminhos possíveis para lidar com o sofrimento.
Histórias reais transformadas em cena
A montagem é inspirada em uma entre milhares de histórias vivenciadas ao longo dos atendimentos da Instituição Templo de Oração Holístico Irmandade Vovô Pedro, fundada em 1986.
Ao longo de quatro décadas, o espaço se consolidou como ponto de acolhimento para pessoas em situação de fragilidade emocional e espiritual.
Atualmente, a instituição atua em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, promovendo atendimentos fraternos, reuniões públicas, ações sociais e projetos voltados a famílias em vulnerabilidade.
A celebração dos 40 anos da Casa também impulsiona a realização do espetáculo, que transforma essa trajetória em linguagem artística.
Elenco voluntário e construção coletiva
O espetáculo também se destaca pelo formato de produção. O elenco é formado majoritariamente por integrantes da própria instituição, reunindo pessoas que já vivenciam, no cotidiano, as práticas espirituais que inspiram a narrativa levada ao palco.
A única exceção é a atriz Gorete Gomes, convidada especial da montagem, que já atua há muitos anos no cenário do teatro e da TV.
A presença da artista, conhecida por sua trajetória no rádio, teatro e comunicação popular baiana, contribui para ampliar o diálogo da obra com o público, ao mesmo tempo em que mantém a proposta de uma construção coletiva baseada em vivências reais.
Reflexão sem respostas fáceis
Sem recorrer a soluções simplistas, a peça propõe um olhar sobre o sofrimento humano e as formas possíveis de enfrentá-lo. A fé aparece não como resposta imediata, mas como um processo de reconstrução que se desenvolve ao longo do tempo.
Ao abordar temas como perda, espiritualidade e recomeço, Aconteceu na Casa do Vovô Pedro dialoga com experiências comuns a diferentes públicos, mantendo o foco na dimensão humana das histórias apresentadas.
Espetáculo 'Aconteceu na Casa do Vovô Pedro'
- Data: 13/05/2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h
- Local: Teatro da Cidade (Colégio Villa, Paralela)
- Cidade: Salvador – BA
- Texto e Direção: Maria Fiúza e Edu Adonai
- Participação especial: Gorete Gomes
- Classificação: Livre
- Duração: Aproximadamente 90 minutos
- Ingressos: Sympla
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