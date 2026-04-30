TEATRO
Espetáculo gratuito em Salvador destaca o sagrado feminino
Apresentação do Grupo Òfá conecta música, ancestralidade e exposição em cartaz
O Salvador recebe, no dia 9 de maio, às 17h, a apresentação do Grupo Òfá com o espetáculo ÌYÁ ÀGBÀ (Mãe Ancestral), que exalta a força, a sabedoria e o poder do feminino como elementos estruturantes da cultura afro-brasileira.
A apresentação acontece no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, com entrada gratuita e acesso por ordem de chegada.
A proposta do espetáculo dialoga com a exposição “Respeita – Mulheres do Acervo do MAC Bahia”, em cartaz até 24 de maio no museu. A mostra reúne obras de artistas mulheres do acervo, além de novas incorporações, estabelecendo um paralelo entre diferentes formas de expressão do feminino.
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Em cena, o grupo unirá música e performance em uma apresentação que tem um diálogo entre o sagrado e o contemporâneo. O repertório reúne canções do álbum “Ìyá Àgbà Ṣiré – O Poder do Sagrado Feminino”, trabalho mais recente do coletivo, voltado à valorização do feminino dentro da cosmovisão do candomblé.
A direção musical é de Iuri Passos, com direção artística de Luciana Baraúna e produção de José Maurício Bittencourt.
Originário do Terreiro do Gantois (Ilé Iyá Omi Àṣẹ Iyamasé), o Grupo Òfá atua na preservação e difusão de um repertório sacro reconhecido como patrimônio imaterial da cultura brasileira.
Formado por integrantes da própria comunidade do terreiro, o coletivo mantém uma relação direta entre tradição e performance, com base na oralidade, no ritmo e na expressão corporal. Entre os trabalhos realizados estão 'Odum Orim' (2000) e 'Obatalá – Uma homenagem a Mãe Carmem' (2019), indicado ao Grammy Latino.
Espetáculo “Òfá Canta ÌYÁ ÀGBÀ (Mãe Ancestral)”, do Grupo Ofá
- Quando: 9 de maio de 2026 (sábado), às 17h
- Onde: Museu de Arte Contemporânea da Bahia – Pátio Central
- Endereço: Rua da Graça, 284 – Graça, Salvador (BA)
- Entrada: Gratuito
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