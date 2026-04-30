Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TEATRO

Espetáculo gratuito em Salvador destaca o sagrado feminino

Apresentação do Grupo Òfá conecta música, ancestralidade e exposição em cartaz

Beatriz Santos
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Apresentação acontece no Museu de Arte Contemporânea da Bahia
Apresentação acontece no Museu de Arte Contemporânea da Bahia - Foto: Divulgação

O Salvador recebe, no dia 9 de maio, às 17h, a apresentação do Grupo Òfá com o espetáculo ÌYÁ ÀGBÀ (Mãe Ancestral), que exalta a força, a sabedoria e o poder do feminino como elementos estruturantes da cultura afro-brasileira.

A apresentação acontece no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, com entrada gratuita e acesso por ordem de chegada.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A proposta do espetáculo dialoga com a exposição “Respeita – Mulheres do Acervo do MAC Bahia”, em cartaz até 24 de maio no museu. A mostra reúne obras de artistas mulheres do acervo, além de novas incorporações, estabelecendo um paralelo entre diferentes formas de expressão do feminino.

Leia Também:

Dança afro pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador
Corrida dos Smurfs chega a Salvador com provas para todas idades
Evento une dança e circo com oficinas e apresentações em Salvador

Em cena, o grupo unirá música e performance em uma apresentação que tem um diálogo entre o sagrado e o contemporâneo. O repertório reúne canções do álbum “Ìyá Àgbà Ṣiré – O Poder do Sagrado Feminino”, trabalho mais recente do coletivo, voltado à valorização do feminino dentro da cosmovisão do candomblé.

A direção musical é de Iuri Passos, com direção artística de Luciana Baraúna e produção de José Maurício Bittencourt.

Originário do Terreiro do Gantois (Ilé Iyá Omi Àṣẹ Iyamasé), o Grupo Òfá atua na preservação e difusão de um repertório sacro reconhecido como patrimônio imaterial da cultura brasileira.

Formado por integrantes da própria comunidade do terreiro, o coletivo mantém uma relação direta entre tradição e performance, com base na oralidade, no ritmo e na expressão corporal. Entre os trabalhos realizados estão 'Odum Orim' (2000) e 'Obatalá – Uma homenagem a Mãe Carmem' (2019), indicado ao Grammy Latino.

Espetáculo “Òfá Canta ÌYÁ ÀGBÀ (Mãe Ancestral)”, do Grupo Ofá

  • Quando: 9 de maio de 2026 (sábado), às 17h
  • Onde: Museu de Arte Contemporânea da Bahia – Pátio Central
  • Endereço: Rua da Graça, 284 – Graça, Salvador (BA)
  • Entrada: Gratuito

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura música Teatro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apresentação acontece no Museu de Arte Contemporânea da Bahia
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Apresentação acontece no Museu de Arte Contemporânea da Bahia
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Apresentação acontece no Museu de Arte Contemporânea da Bahia
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Apresentação acontece no Museu de Arte Contemporânea da Bahia
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x