Espetáculo gratuito em Salvador destaca o sagrado feminino

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O Salvador recebe, no dia 9 de maio, às 17h, a apresentação do Grupo Òfá com o espetáculo ÌYÁ ÀGBÀ (Mãe Ancestral), que exalta a força, a sabedoria e o poder do feminino como elementos estruturantes da cultura afro-brasileira.

A apresentação acontece no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, com entrada gratuita e acesso por ordem de chegada.

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A proposta do espetáculo dialoga com a exposição “Respeita – Mulheres do Acervo do MAC Bahia”, em cartaz até 24 de maio no museu. A mostra reúne obras de artistas mulheres do acervo, além de novas incorporações, estabelecendo um paralelo entre diferentes formas de expressão do feminino.

Em cena, o grupo unirá música e performance em uma apresentação que tem um diálogo entre o sagrado e o contemporâneo. O repertório reúne canções do álbum “Ìyá Àgbà Ṣiré – O Poder do Sagrado Feminino”, trabalho mais recente do coletivo, voltado à valorização do feminino dentro da cosmovisão do candomblé.

A direção musical é de Iuri Passos, com direção artística de Luciana Baraúna e produção de José Maurício Bittencourt.



Originário do Terreiro do Gantois (Ilé Iyá Omi Àṣẹ Iyamasé), o Grupo Òfá atua na preservação e difusão de um repertório sacro reconhecido como patrimônio imaterial da cultura brasileira.

Formado por integrantes da própria comunidade do terreiro, o coletivo mantém uma relação direta entre tradição e performance, com base na oralidade, no ritmo e na expressão corporal. Entre os trabalhos realizados estão 'Odum Orim' (2000) e 'Obatalá – Uma homenagem a Mãe Carmem' (2019), indicado ao Grammy Latino.

Espetáculo “Òfá Canta ÌYÁ ÀGBÀ (Mãe Ancestral)”, do Grupo Ofá