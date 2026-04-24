Espetáculo LGBTQIAPN+ entra em última semana em Salvador

Espetáculo 'Além do arco-íris' - Foto: Divulgação

O espetáculo 'Além do arco-íris' chega às últimas apresentações em Salvador no próximo fim de semana, no Teatro SESI Rio Vermelho. A peça será exibida na sexta-feira, 24, às 20h, no sábado, 25, às 17h e 20h, e no domingo, 26, às 20h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, e a classificação indicativa é de 14 anos.

A montagem acompanha a história de Mike, um menino que encontra na imaginação uma forma de lidar com pressões sociais. A trama se desenvolve dentro de seu quarto, onde memórias e vivências ganham forma a partir de referências que atravessam diferentes épocas.

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Embora a infância seja apresentada como um espaço de descoberta, o espetáculo também aborda experiências marcadas por silêncios e preconceitos enfrentados por crianças LGBTQIAPN+.

Recepção do público marca temporada

Segundo o ator Marcos Barreto, que interpreta o protagonista, o retorno do público tem sido um dos destaques da temporada. "Os dois primeiros finais de semanas foram de muita emoção, o retorno do público está sendo assustadoramente fantástico".

"Tem muita gente postando, fazendo carta aberta, mandando mensagem, contando as suas histórias, se identificando. Pais levando os filhos, filhos levando os pais, pessoas se reconhecendo e sentindo vontade de assumir seu arco-íris", completou.

Memória, música e referências visuais

A encenação utiliza trilhas sonoras e referências a programas televisivos para reconstruir diferentes períodos, dos anos 50 aos anos 2000. Elementos como videomapping ajudam a compor a ambientação, transformando o protagonista em apresentador de um programa de TV onde revisita suas próprias experiências.

O autor e diretor Cláudio Simões destaca o uso das músicas como ferramenta de conexão com o público. "O menino que não brinca não é menino, mas o homem que não brinca perdeu para sempre o menino que vivia nele e que lhe fará muita falta".

Para Marcos Barreto, o espetáculo também propõe um olhar sobre relações familiares e processos de aceitação. "Além do arco-Íris vai ajudar muitas pessoas a fazerem as pazes com seu passado e, principalmente, com pessoas importantes de suas vidas, que muitas vezes são as causadoras dessas dores".

"Na peça, por exemplo, há uma mãe que não compreende o filho ser um menino feminino e, com a intenção de proteger, acaba ferindo. E eu acho que muitas famílias fizeram isso. Então, é realmente uma responsabilidade enorme virar essa referência", finalizou.

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