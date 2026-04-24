CULTURA
Feijoada de Ogum em Salvador mistura música e ação social
Evento no CEPE reúne atrações musicais e busca arrecadar recursos para sede espiritual
Salvador receberá, no próximo dia neste sábado, 25, a partir das 12h, a Feijoada de Oxum Xoroquê, evento que une música, cultura, espiritualidade e proposta social. A programação acontece no Clube CEPE, reunindo apresentações musicais e ações voltadas à comunidade.
A iniciativa contará com shows de Negros de Fé, Groova Tambor e Tubika, reunindo diferentes sonoridades em uma programação voltada ao público interessado em experiências culturais e coletivas. A proposta é integrar música e convivência em um ambiente de encontro.
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Além das atrações, o evento busca criar um espaço de troca entre os participantes, combinando elementos de expressão artística e espiritualidade.
A Feijoada de Oxum Xoroquê também tem como foco a arrecadação de recursos para a construção de uma sede espiritual. Atualmente, os atendimentos são realizados em um espaço residencial, e a nova estrutura pretende ampliar o suporte oferecido à comunidade.
A iniciativa se insere em um conjunto de ações voltadas ao acolhimento e à assistência espiritual, com expectativa de expansão das atividades a partir da nova sede.
A organização espera reunir um público amplo, interessado em iniciativas que conectam cultura, música e impacto social. A proposta é oferecer uma experiência que combine lazer e engajamento em causas comunitárias.
Serviço
- Data: 25 de abril
- Horário: a partir das 12h
- Local: Clube CEPE
- Atrações: Samba Ohana, Bira Negros de Fé, Groova Tambor e Tubika
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