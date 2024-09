Espetáculo “Vozes do Cruzêro” fará apresentação única em Salvador

Ingressos a R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia) e R$ 16,00 (cliente Sesc) - Foto: Divulgação

O ator-pesquisador das artes cênicas Lineu Gabriel, retorna mais uma vez aos palcos de Salvador com o seu segundo solo “Vozes do Cruzêro”. A peça teatral faz apresentação única no dia 5 de setembro, às 19h, no Teatro do SESC SENAC Pelourinho. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do Teatro por R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia-entrada) e R$ 16,00 (cliente Sesc). A classificação indicativa para o público é a partir de 14 anos - sabendo que menores devem estar acompanhados por seus responsáveis.

O espetáculo traz para o palco um universo poético inspirado no Caboclo da Zona da Mata Norte pernambucana, região que concentra inúmeras expressões artísticas e religiosas, como o Cavalo Marinho, o Caboclinho, o Maracatu de Baque Solto, a Jurema Sagrada, entre outras. Por meio de toadas, lôas, pisadas e trupés o ator-sambador tece sua cena, cruzando sua vivência junto às brincadeiras da região com memórias vividas e imaginadas. A trilha sonora original foi composta por Cláudio Rabeca, experiente rabequeiro, compositor e integrante do Cavalo Marinho Estrela de Ouro.

Cruzêro é um tempo-lugar onde diferentes caminhos encontram-se. É território denso, de conflitos, de confrontos, de escolhas e transformações. Em seu segundo solo, o ator-sambador constrói a dramaturgia a partir da noção de Figura, terminologia dinâmica e contemporânea emprestada do Cavalo Marinho, em oposição à noção de personagem da tradição teatral. Vozes do Cruzêro é um brinquedo caboclo, um ritual cênico e festivo que celebra um virtuosismo criativo expresso no fazer artístico dos sambadores, brincadores e maracatuzeiros da Mata Norte pernambucana.

Ao encenar uma metodologia poética cabocla, o ator-sambador materializa em tempo, corpo, espaço e gesto uma homenagem a todos os sambadores e maracatuzeiros, Mestres das encruzilhadas das artes cênicas contemporâneas.

A criação do espetáculo integrou a pesquisa de doutorado do ator (PPGAC-UFBA), que possui mestrado em Artes Visuais (IA-Unicamp) e bacharelado em Antropologia (IFCH-Unicamp). A pesquisa de doutorado também gerou um livro que está com lançamento previsto para o segundo semestre de 2024, pela editora Giostri.