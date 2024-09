Trânsito será alterado no centro de Salvador nesta quinta-feira

Será proibido estacionar, das 17h às 23h59, no Largo do Campo Grande - Foto: Betto Jr. / Secom PMS

Pontos da área central da capital baiana, como a Av. Sete de Setembro e o Largo do Campo Grande, sofrerão alterações no tráfego na quinta-feira, 5, para viabilizar o ensaio realizado para o Desfile Cívico da Independência do Brasil.

Segundo a Transalvador, será proibido estacionar, das 17h às 23h59, no Largo do Campo Grande, do lado direito da via que margeia a Praça 2 de Julho, no trecho entre a lateral do Wish Hotel da Bahia e a Rua Forte de São Pedro.

Entre 21h e 23h59, será proibido circular e estacionar na Avenida Sete de Setembro e no Largo do Campo Grande, entre a Rua Banco dos Ingleses e o acesso ao Corredor da Vitória.

Também para viabilizar o ensaio, o tráfego será desviado. Veículos oriundos do Vale do Canela e do Corredor da Vitória, no sentido Largo do Campo Grande, deverão seguir para a Rua Araújo Pinho, Rua Dr. Augusto Viana, Rua João das Botas.

Haverá ainda inversão do tráfego no Largo do Campo Grande, na via que margeia a Praça Dois de Julho e via principal em frente ao Teatro Castro Alves. Além disso, funcionará em sentido duplo de tráfego a via no Largo do Campo Grande, entre o Centro de Referência para Pessoas com transtorno do Espectro Autista e o Módulo Policial.