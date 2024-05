Ex-Raimundos relata abusos que sofreu dentro da igreja Bola de Neve; vídeo | A TARDE

O ex-integrantes da banda Raimundos, Rodolfo Abrantes, disse que sofreu abusos na igreja Bola de Neve. Ele frenquentou a igreja de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, entre 2004 e 2011.

Os detalhes do caso foram divulgados através de vídeo nas redes sociais. Rodolfo Abrantes ainda negou que tenha participado da fundação da Bola de Neve, informação que correu entre os internautas. Ele ia para os cultos junto com a esposa, que também teria sofrido os abusos por parte dos pastores.

“Só posso falar do que vivemos e sofremos através de um sistema, infelizmente, abusivo e opressor. Minha tentativa de ser discreto pra não fazer mais barulho não foi recíproca. Fomos cancelados por pastores que tínhamos como amigos, minhas músicas proibidas de tocar em cultos, minha esposa foi chamada de Jezabel pra baixo, fui acusado de uma dívida com o selo musical da igreja (o que através de uma prestação de contas foi comprovado que eu não devia nada), tudo isso, talvezm com o intuito de se preservar e manter esse sistema funcionando”, escreveu.

