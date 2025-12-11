HISTÓRIA DA MÚSICA
Exposição “O Som de 4 Décadas” celebra história da A TARDE FM
O projeto revisita a história de cerca de 40 anos da música baiana
Por Franciely Gomes
A história da rádio A TARDE FM será contada de uma maneira imersiva neste mês. Chamada “O Som de 4 Décadas”, a exposição reunirá cerca de quatro décadas da trajetória musical da Bahia, misturando fotografia, audiovisual e memória.
A mostra cultural será exibida entre os dias 12 e 21 de dezembro, no hall do Shopping da Bahia, piso 3, ocupando o espaço da antiga bilheteria do cinema do centro comercial. O evento é gratuito e liberado para todas as idades.
Dentre as experiências imersivas da exposição estão a Linha do Tempo Interativa, que apresenta as influências da música tocada em Salvador nas últimas quatro décadas, com o acervo do A Tarde Memória. As fotografias e áudios de trechos marcantes serão disponibilizados através de QR Codes.
Já a Experiência Sensorial O Som de Quatro Décadas apresentará discos que se popularizaram entre os anos 1980 e 1990, exibindo a transformação cultural através do surgimento das plataformas digitais nos anos 2000, através da exposição de CDs.
História da música
Produtora da exposição, Ariadiny Araújo afirmou que o evento pretende celebrar a cultura baiana e resgatar a memória daqueles que viveram as principais fases da música ao longo dos últimos anos.
“Realizar uma exposição que conta a história da música tocada e produzida em Salvador nas últimas quatro décadas é falar de memória. É celebrar a cultura baiana, resgatar a memória da cidade e destacar o seu papel na construção midiática e da identidade da região”, disse ela.
“Ao longo dessas décadas, a produção musical impulsionou a cena cultural de Salvador, conectando gerações por meio da música, da informação e do entretenimento. O projeto fortalece a história da música produzida e tocada na capital e preserva e valoriza a trajetória artística local, reconhecendo sua influência no cotidiano da cidade”, completou.
Já Eduardo Dute, um dos curadores convidados para o projeto, reforça que a exposição é a oportunidade perfeita para conectar o rádio com as novas gerações e meios de comunicação.
“A exposição cria uma oportunidade para conectar a rádio a novas audiências. Ao contar sua adaptação às inovações tecnológicas, reforça sua relevância como um hub de entretenimento e informação que dialoga com diferentes gerações”, afirmou.
“Experiências interativas, como conteúdos históricos via QR Codes, playlists temáticas e transmissões ao vivo direto da exposição, criam uma ponte entre o passado e o presente, atraindo um público jovem acostumado ao consumo sob demanda e fortalecendo a presença da rádio no ambiente digital”, concluiu.
Serviço:
Exposição “O Som de 4 Décadas” - Uma viagem pela história da música tocada em Salvador
- Período: 12 a 21 de dezembro de 2024
- Local: Hall do Shopping da Bahia (antiga bilheteria do cinema)
- Endereço: Av. Tancredo Neves, 148 – Caminho das Árvores – Salvador (BA)
- Horário: Durante todo o horário de funcionamento do Shopping da Bahia
- Entrada: Gratuita
- Indicação etária: Livre
