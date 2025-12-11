Menu
CULTURA
HISTÓRIA DA MÚSICA

Exposição “O Som de 4 Décadas” celebra história da A TARDE FM

O projeto revisita a história de cerca de 40 anos da música baiana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/12/2025 - 19:22 h | Atualizada em 11/12/2025 - 19:34
A exposição reunirá memórias musicais
A exposição reunirá memórias musicais

A história da rádio A TARDE FM será contada de uma maneira imersiva neste mês. Chamada “O Som de 4 Décadas”, a exposição reunirá cerca de quatro décadas da trajetória musical da Bahia, misturando fotografia, audiovisual e memória.

A mostra cultural será exibida entre os dias 12 e 21 de dezembro, no hall do Shopping da Bahia, piso 3, ocupando o espaço da antiga bilheteria do cinema do centro comercial. O evento é gratuito e liberado para todas as idades.

Dentre as experiências imersivas da exposição estão a Linha do Tempo Interativa, que apresenta as influências da música tocada em Salvador nas últimas quatro décadas, com o acervo do A Tarde Memória. As fotografias e áudios de trechos marcantes serão disponibilizados através de QR Codes.

Já a Experiência Sensorial O Som de Quatro Décadas apresentará discos que se popularizaram entre os anos 1980 e 1990, exibindo a transformação cultural através do surgimento das plataformas digitais nos anos 2000, através da exposição de CDs.

Conheça as 15 finalistas que vão disputar o título de Deusa do Ébano
Feira de Santana ganha o maior teatro do interior da Bahia
Quixabeira da Matinha lança primeiro álbum nas plataformas digitais

História da música

Produtora da exposição, Ariadiny Araújo afirmou que o evento pretende celebrar a cultura baiana e resgatar a memória daqueles que viveram as principais fases da música ao longo dos últimos anos.

“Realizar uma exposição que conta a história da música tocada e produzida em Salvador nas últimas quatro décadas é falar de memória. É celebrar a cultura baiana, resgatar a memória da cidade e destacar o seu papel na construção midiática e da identidade da região”, disse ela.

“Ao longo dessas décadas, a produção musical impulsionou a cena cultural de Salvador, conectando gerações por meio da música, da informação e do entretenimento. O projeto fortalece a história da música produzida e tocada na capital e preserva e valoriza a trajetória artística local, reconhecendo sua influência no cotidiano da cidade”, completou.

Eduardo Dute, um dos curadores convidados para o projeto, reforça que a exposição é a oportunidade perfeita para conectar o rádio com as novas gerações e meios de comunicação.

“A exposição cria uma oportunidade para conectar a rádio a novas audiências. Ao contar sua adaptação às inovações tecnológicas, reforça sua relevância como um hub de entretenimento e informação que dialoga com diferentes gerações”, afirmou.

“Experiências interativas, como conteúdos históricos via QR Codes, playlists temáticas e transmissões ao vivo direto da exposição, criam uma ponte entre o passado e o presente, atraindo um público jovem acostumado ao consumo sob demanda e fortalecendo a presença da rádio no ambiente digital”, concluiu.

Serviço:

Exposição “O Som de 4 Décadas” - Uma viagem pela história da música tocada em Salvador

  • Período: 12 a 21 de dezembro de 2024
  • Local: Hall do Shopping da Bahia (antiga bilheteria do cinema)
  • Endereço: Av. Tancredo Neves, 148 – Caminho das Árvores – Salvador (BA)
  • Horário: Durante todo o horário de funcionamento do Shopping da Bahia
  • Entrada: Gratuita
  • Indicação etária: Livre

