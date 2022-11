Famosos lamentam a morte da cantora e compositora Gal Costa

Após o anúncio da morte da cantora e compositora Gal Costa, nesta quarta-feira, 9, personalidade utilizaram as redes sociais para manifestar homenagem a artista.

Companheiros de palcos durante o movimento Tropicália, Gilberto Gil usou o twitter para homenagear a parceira. “Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha @GalCosta”.

Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros. 📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/4jU2SBcHuq

Com tristeza, recebemos a notícia da morte de @GalCosta, uma das maiores artistas da Bahia e do Brasil. Com sua voz inconfundível e seus posicionamentos firmes, Gal marcou a história da cultura brasileira. Fátima e eu nos solidarizamos com os familiares, amigos e fãs de Gal. pic.twitter.com/naTN3lNjFV